‘Sağlıkta Konya Modeli’ son 5 yılda çağ atladı! Otel konforundaki 112 istasyonları görenleri hayrete düşürüyor

Türkiye'de sağlık yatırımları her geçen gün artarken bunun en güzel örneklerinden birini de Konya sergiliyor. Özellikle son 5 yıl içerisinde sağlık turizmi yönünden dev adımlar atılan kentte yenilen hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve 112 istasyonları da modern binalara kavuştu. Otel konforundaki binalar görenleri bile hayrete düşürüyor.

Şehrin gözbebeği Konya Şehir Hastanesi, yenilenen binası ile Konya Numune Hastanesi de bu zaman diliminde bölgedeki vatandaşları kaliteli hizmet sunuyor.

SAĞLIKTA KALİTE ÜST SEVİYEDE

Konya'nın ülkemizde örnek bir model ortaya koyarak tüm sağlık tesislerini hızla yenilemeye devam ettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, yenilenen aile sağlığı merkezlerinin ve 112 istasyonlarının sağlık alanında kaliteyi yükselttiğine dikkati çekti.

Prof. Dr. Koç, hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının iyi şartlarda hizmet vermek ve hizmeti almak durumunda olduğunu belirterek, çalışan memnuniyetini üst düzeyde sağlayarak verimli bir çalışma ortamı hazırlamak ve bunun sonucunda da hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarma amacında olduklarını söyledi.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ YENİLENDİ

Son 5 yıllık süreçte birinci basamak sağlık hizmeti sunan sağlık tesislerinin tamamını yerinde görerek ihtiyaç ve eksikliklerini tespit ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Koç, fiziki şartları oldukça kötü durumda olan aile sağlığı merkezleri ile 112 acil istasyonlarının yenilenmesi adına hızla çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Koç, "2018 yılında ilk adımlarını attığımız yenileme çalışmalarında hızla sona yaklaşıyor olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Sağlık Bakanlığımızın vizyonuna uygun hizmetleri, Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen kriterlere uygun binalarda sunabilme adına çalışıyoruz.

Sağlık alanında ülkemize model olan 'Sağlıkta Konya Modeli' ismini verdiğimiz güzel bir birliktelik ile Bakanlığımız, belediyelerimiz ve hayırseverlerimizin verdiği destek neticesinde şu ana kadar 45 aile sağlığı merkezimizi yeni yerlerine taşımayı başardık.

İnşaatı devam eden ya da proje aşamasında olan 36 aile sağlığı merkezimizi de en kısa sürede yeni ve modern binalarına taşıyacağız. Toplamda 81 aile sağlığı merkezimizi yenileme hedefimize inşallah en kısa sürede ulaşmayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

41 ADET 112 İSTASYONU YENİ BİNASINDA

112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonları ile ilgili olarak da çok önemli mesafeler kat ettiklerinin altını çizen Prof. Dr. Koç, "87 istasyonumuzdan yenilenme ihtiyacı olanları hızla belirleyerek çalışmalara başladık.

Bu kapsamda son 5 yıl içerisinde 41 adet 112 acil sağlık istasyonunu yeni binasına taşıdık, 11 istasyonumuzun inşaatında da sona geldik. İnşallah, bu istasyonlarımızda birkaç ay içerisinde yeni yerlerinde hizmet sunmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.