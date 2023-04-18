Kanser tedavisinde kullanılan yenilikçi yöntemlerden bağışıklık terapisini anlattı

"Kanserde Tümör İmmün Mikro Çevresinin Rolü" konulu konferansta bilgiler veren Prof. Dr. Ekmekçioğlu, bağışıklık terapisi tedavilerinin 2018'de kullanılmaya başladığını ve aradan geçen sürede kanser tedavisinde önde gelen tedaviler arasına girdiğini söyledi. Gerçekleştirdiği sunumda, normal bir deri kütlesi ve melanom (kanserli) bir deri hücresi arasındaki farkları görseller üzerinden anlatan Prof. Dr. Ekmekçioğlu, tümörlü bölgenin çevre dokularla etkileşimini belirlemenin önemine değindi. Kanserli dokunun çevre dokularla etkileşimini incelemek için onlarca çalışma yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Ekmekçioğlu, elde ettikleri sonuçlarla ilgili de bilgi verdi.

Yakın zamanda, çok kalabalık bir grupla yaptıkları çalışmada tümörün immün tedavilere toksik yanıtının araştırıldığını dile getiren Prof. Dr. Ekmekçioğlu, cilt kanseri grupları arasında yaptıkları çalışmalarla uygulanan tedavilerin hastalarda nasıl sonuçlar oluşturduğunu ve vakalar arasındaki farklılıkların nedenlerini de araştırdıklarını söyledi. Prof. Dr. Ekmekçioğlu, "Bu hastalarda tümörün çevresinin etkisinin ne olduğunu araştırıyoruz. Şimdilik birçok çalışmamız henüz bulgu aşamasında. Dijital ortamda artık tümörde hangi hücre ile ilgilendiğimizi seçiyoruz. Ardından bir hücre tipi üzerinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Tüm bu çalışmalar sonucunda tümörün imün mikro çevresinin mimarisinin ne kadar önemli olduğunun keşfedildiğini söyleyen Prof. Dr. Ekmekçioğlu, "Aslında bu mimariyi inceleyince çok daha ayrıntılı ve çözüm odaklı sonuçlara ulaşabiliyoruz. Dokular arasındaki komşuluklar hastalığın seyrini çok fazla etkiliyor, bunları görüyoruz" ifadelerini kullandı. Konferans, Prof. Dr. Ekmekçioğlu'nun sunumunun ardından katılımcıların sorularını cevaplaması ile son buldu.