P vitamininden gelen sağlık

Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Aksoy, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rol oynayan P vitaminin önemini anlattı. Sebze ve meyveye renk veren 'flavonoidler', P vitamini olarak adlandırılıyor. Dyt. Aksoy, hastalıklara karşı vücut direncini artırmak için öncelikle beslenme ve bağışıklık sistemi arasındaki ilişkiyi incelemek gerektiğini söyleyerek "Vücuttaki karmaşık aşama ve yollardan oluşan bağışıklık sistemi ağı, zararlı mikroorganizmalar ve hastalıklara karşı vücudu koruyan bir sistemdir. Hastalıklara karşı vücut savunmasını önemli ölçüde etkileyen bir sistem olduğu söylenebilir. Soğuk algınlığı gibi hastalıklar başta olmak üzere birçok hastalık, bağışıklık sistemiyle ilişkilidir" diye konuştu.Dyt. Aksoy, P vitamininin, bağışıklık sisteminin savunmasını dışarıdan gelen tehditlere karşı güçlendirerek hastalıklara karşı koruyucu etki gösterdiğini belirterek şu bilgileri verdi: "Bağışıklık sisteminde; stres, fiziksel aktivite ve beslenme, üçlü sacayağı gibi nitelendirilebilir. Beslenme konusunu daha detaylandırmak gerekirse besinlerin bileşenlerine kadar ne kadar faydalı olduğundan bahsedebiliriz. Bu kapsamda P vitamini yani 'flavonoidler' çok önemlidir."Dyt. Aksoy, besinlerin içeriğinde birçok doğal bileşiklerin yer aldığını belirterek, 'flavonoidler' olarak da adlandırılan P vitamini hakkında şunları söyledi: "Flavonoidler sebze ve meyvelere renk veren, antioksidan, antiviral, antiinflamatuar, antitümör, antialerjik etkiler gösteren, sindirim sistemi hastalıkları, kalp hastalıkları, tip 2 diyabet ve kansere karşı koruyucu görev üstlenen yararlı bileşiklerdir."Dyt. Aksoy, "Yapılan bazı çalışmalar flavonoidlerin hastalıklara yol açan stresi önlemek için potansiyel ilaçlar olarak kullanılabileceğini vurgulamıştır. Sonuç olarak, beslenme planınıza daha fazla flavonoid içerikli besinleri dâhil etmek; vücudunuzu toksinlerden arındırmaya, daha sağlıklı kalmasına ve bazı kronik hastalıklara karşı potansiyel riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir" dedi.Dyt. Aksoy, 'flavonoidler'in kolestrol ve kilo yönetiminde de fayda sağladığını belirterek, rengarenk meyve ve sebzelerin hangi hastalıklara iyi geldiğini şöyle sıraladı:Kırmızı-mavi-mor renklerin bulunduğu meyve ve sebzeler bağırsak sağlığı için önemlidir.Üzüm, böğürtlen, ahududu, yaban mersini, çilek, nar, kızılcık, mor lahana, mürdüm eriği, kiraz, kırmızı pancar, içeriğindeki vitaminler açısından zengindir.Kereviz, maydanoz, kırmızı biber, papatya, nane ve ginkgo biloba bitkisi içerisinde bağışıklık güçlendirici vitaminler bulunur.Flavonoidler, vücudun antioksidan kaynaklarıdır. Genellikle portakal, limon ve üzüm gibi tüm turunçgillerde bulunur. Kolesterol ve kilo yönetiminde fayda sağlarlar.Soğan, lahana, marul, domates, elma, üzüm ve zeytinyağı ise zengin P vitamini barındırır. Kalp hastalıklarının semptomlarının yönetilmesine katkı sağlarlar.Çay, kahve, kakao kalp krizi veya felç geçirme riskini azaltmaya katkı sağlar.