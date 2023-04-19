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Giriş Tarihi: 19.4.2023 10:19

Hareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı

Günlük yaşamdaki hareketsizliğin diyabet üzerindeki etkileri, YDÜ DESAM Araştırma Enstitüsü Periyodik Konferanslar Dizisi kapsamında düzenlenen “Fiziksel İnaktivite: Diyabete  Giden Yolun Moleküler Taşları” konferansında bütün detayları ile ele alındı. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Haydar Demirel’in verdiği konferansı, başta Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ olmak üzere pek çok akademisyen ve öğrenci takip etti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Hareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı

Sağlıklı bir şekilde formda kalmak için hareket etmenin önemini ortaya koyan pek çok bilimsel araştırma olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Demirel, insanların "hareket halinde kalarak" pek çok hastalıktan korunabileceğini vurguladı. Prof. Dr. Demirel, bu hastalıkların başında ise diyabetin geldiğini söyledi. Prof. Dr. Demirel, Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre hareketsizliğin birçok ülkede hızlı bir şekilde yaygınlaştığını ve kanser, kalp-damar hastalıkları, şişmanlık, tip2 diyabet, kemik erimesi gibi birçok hastalığın artmasına neden olduğunu belirtti.

Fiziksel aktivitenin diyabet üzerindeki moleküler etkilerini yapılan çeşitli araştırma ve deneyler üzerinden örneklendirerek aktaran Prof. Dr. Haydar Demirel, sağlıklı bir yaşam için hareket kadar hareketin niteliğinin de önemli olduğunu belirterek "Sağlıklı kalmak istiyorsanız saate 5 kilometre hız düzeyinde yürüyebilmeniz gerekiyor" dedi.

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Hareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı
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