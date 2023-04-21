Bayram ziyaretine gitmeden aperatif tüketilmeli! Uzmanından Ramazan bayramında sağlıklı beslenme önerileri

SİNDİRİM SİSTEMİ ETKİLENİYOR:

Ramazan ayında farklı bir düzen oluşturuyoruz, metabolizmamız yavaşlıyor. Uzun süre açlıklardan sonra birden çok fazla yemeğe başlayınca en büyük problem sindirim sisteminde ortaya çıkıyor. Ramazan ayının sonlanması ile tüketilecek yiyeceklerin miktarı aniden arttırılmamalı. Öğün araları en az 2 en fazla 4-5 saat olacak şekilde düzenlemeli. Gerektiğinde ara öğünlere taze meyveler ya da az şekerli hoşaf, ayran, kefir gibi içecekler eklenmeli.

'HER ŞEYİ YERİM' MODU YANLIŞ:

Bayram sabahında hafif bir kahvaltı öneriyoruz. Kalabalık sofralarda mümkün olduğunca 'her şeyi yerim' modunda olmamak gerekiyor. Porsiyonlarımızı küçük tutmak yararlı olacak. Bu nedenle bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlarda aşırıya kaçılmamalı.

KAHVE-ÇAY TÜKETİMİNE DİKKAT:

Sıvı gereksinmesinin karşılanmasında su başlıca tercih olmalı. Çay- kahve tüketimine ise bayramda da dikkat edilmeli. Günde bir ila iki bardak kahvenin dışına çıkılmamalı. Ayran, komposto gibi içecekler tüketilmeli.

EVDE ATIŞTIRILMALI:

Bayram ziyaretlerine gitmeden önce evde aperatif, sağlıklı bir öğün hazırlanmalı, çünkü toplum olarak hem ikram etmeyi hem ısrar etmeyi çok seviyoruz. Evde hazırladığımız küçük öğünlerle bunun önüne geçebiliriz.

BİR DİLİM YENEBİLİR:

Bayramlarda ikramlık olarak kuru meyve ve kuruyemişler tercih edilebilir. Bir porsiyon baklava 500 kalori civarında. Bir insanın günlük alması gereken kalori miktarı ise 2 bin. Diyabetli hastaların dışında sağlıklı kişiler de yarım veya en fazla bir dilim baklava tercih edilebilir.

HAREKET ŞART:

Bayram süresince gidilecek gezmelerde mümkün olduğunca yürünmeli. Haftada 5 gün en az 30 dakikalık orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalı.

YEMEKLER HAFİF TUTULMALI:

Bayram yemekleri daha çok sebzeli, az yağlı, mideyi yormayacak şekilde hazırlanmalı. Ramazan'daki bir aylık süreçte midemiz gerçekten temizlendi, rahatladı. Arkasından bu önerilerle süreci atlatırsak güzel bir bayram geçiririz.