3 Aylık Bebek Gelişimi - Persentil Tablosuna Göre Kız ve Erkek 3 Aylık Bebek Kilosu ve Boyu En Az Kaç Olmalı?

3 aylık bebek gelişimi sürecinde bebeğin boyu ve kilosu ilk dikkat edilenler arasında yer alır. Özellikle 3 aylık bebek kaç kilo olmalı sorusuna net yanıtlar bulunması önemlidir. Çünkü bebeğin sağlığı açısından boy ve kilosunun yakından takip edilmesi gerekir. Bunun yanında 3 aylık bebek kaç saatte bir beslenmeli sorularına da detaylı yanıt vermek önem taşır. Persentil tablosuna göre kız ve erkek 3 aylık bebek kilosu ve boyu kaç olmalı sorularını araştırdık ve yazımızda paylaştık.

3 Aylık Bebek Gelişimi Nasıldır?

3 aylık dönem bebeklerin hassas olduğu ve dışarıya gereksinim duyduğu bir süreçtir. Bu dönemde bebekler çevrelerini algılamaya başlarlar. Bu nedenle de hem zihinsel hem de fiziksel olarak gelişimlerinin desteklenmesi önem taşır. 3 aylık dönemde bulunan bebeğin beslenme periyodu son derece önemlidir. Bebeklerin bu dönemde beslenme periyodu son derece önem taşır. Her bebeğin mutlaka alması gereken birçok vitamin ve mineral bulunur.

Sabah kahvaltıları, öğle ve akşam öğünleri yeterli doyuruculukta olması gerekir. Bunun yanında bu dönemde bebeklerin ara öğünlerle de desteklenmeleri gerekir. İlk 6 ayda bebeklerin mutlaka anne sütü ile beslenmesi gerekir. Anne sütü besleyicilik yönü ile bebeği her yönden geliştirecek bir besindir. Ancak anne sütü yeterli gelmediğinde eş değerdeki kaliteli mamalar da kullanılabilir.

3 aylık bebek boy ve kilosu her ebeveynin takibinde olması gereken bir konudur. Bir bebek sağlıklı ve dengeli bir şekilde büyüdüğünü boy ve kilo ile belli eder. Bu dönemdeki bebeklerin en az 54 cm en fazla ise 65 cm olmaları gerekir. Kilo bakımından da en az 4000 kilo en fazla 7200 kilo olmaları önem taşır. Bebeklerin bu değerlerin üzerinde ya da altında olması durumunda bebeğin doktoruna başvurulabilir.

Persentil tablosu bebeklerin gelişim süreci açısından önemli bir tablodur. Bu tabloda bebeklerin düzenli olarak boy ve kilo takibi yapılabilmektedir. Hemen her bebek için bu tablonun oluşturulduğu söylenebilir. Boy ve kilo takibi bu tablolarda bebeğin bulunduğu ay durumuna göre detaylı olarak verilir.