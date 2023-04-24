5 Aylık Bebek Gelişimi - Persentil Tablosuna Göre Kız ve Erkek 5 Aylık Bebek Kilosu ve Boyu Nasıl Olur, En Az Kaç Kilo Olmalı?

5 aylık bebek gelişimi bebeklerin fiziksel ve zihinsel açıdan takip edilmesi gereken bir dönemi işaret eder. Bu süreçte 5 aylık bebek neler yapar, nasıl beslenir sorularının tüm yanıtlarını ebeveynlerin bilmesi gerekir. Bunların yanında bu dönemdeki bebekler kaç saatte bir beslenir sorularının da yanıtlarına bakmak gerekir. Hem fiziksel açıdan hem de zihinsel açıdan bebeklerin tüketmeleri gereken birtakım gıdalar vardır. Persentil tablosuna göre kız ve erkek 5 aylık bebek kilosu ve boyu kaç olmalı sorularının tüm yanıtlarını yazımızın devamında paylaştık.

5 Aylık Bebek Boyu ve Kilosu

5 aylık dönemde bebeklerin mutlaka almaları gereken vitamin ve mineraller vardır. Hem sabah kahvaltılarında hem de diğer öğünlerde bebeğin düzgün beslenmesi büyük bir önem taşır. Bu nedenle bebeklerin fiziksel ve zihinsel gelişim sürecinde bu dönemin katkıları oldukça büyüktür. Bebeklerin boy ve kiloları da takip edilmesi gerekenler arasında yer alır. 5 aylık olan bir bebeğin boyunun en az 57 cm en fazla ise 70 cm civarında olması gerekiyor. Bununla birlikte kilogram olarak en az 5000 gr en fazla 8700 gram olması bu süreçte önemli bir detaydır.

Bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişmesinde aldığı besinlerin önemli katkıları vardır. Özellikle hazır gıdalardan kaçınılması gereken bir dönemdir. Bunun yanında doğal mamalarla beslemek bebeğin gelişiminde önemli bir yere sahiptir.

5 aylık bebekler artık hareket kabiliyeti kazanan bebeklerdir. Kol ve ayakları sürekli hareket ettiğinden enerji sarfiyatları da fazladır. Bu nedenle beslenme sıklığı dikkat edilmesi gereken detaylar arasında yer alıyor. 5 aylık civarında olan bebeklerin mutlaka 4- 5 saatte bir beslenmesi büyük bir öneme sahiptir. Her öğünde de bebeğinizin mutlaka 196- 224 gram kadar beslenmesine dikkat etmeniz gerekiyor.

Persentil tablosu bebeklerin gelişim sürecini takip etmenize yardımcı olan bir tablodur. Bu tablo takibi ile bebeklerin ay durumlarına göre hem kiloları hem de boyları takip edilebilir. Ancak tabloların kız ve erkek bebeklere göre hazırlanması dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Çünkü her ikisinin de gelişim süreci birbirinden farklılık gösterir.