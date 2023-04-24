8 Aylık Bebek Gelişimi - Persentil Tablosuna Göre Kız ve Erkek 8 Aylık Bebek Kilosu ve Boyu En Az Kaç Olmalı?

8 aylık bebek gelişimi konusunda kişilerin bilmesi gereken önemli detaylar bulunur. Bu süreçte bebeğin boyu ve kilosu dışında 8 aylık bebek neler yapar sorularına da yanıt bulmak gerekir. Bunun yanında bu dönemde bebekler kaç saatte bir beslenmeli sorusu da oldukça önemli konulardır. Bebeğin sağlıklı büyümesinde beslenme periyodu en çok üzerinde durulan konular arasında yer alır. Persentil tablosuna göre kız ve erkek 8 aylık bebek kilosu ve boyu kaç olmalı sorularının tüm yanıtlarını araştırdık ve paylaştık.

8 Aylık Bebek Boyu ve Kilosu

8 aylık bebekler hareket kabiliyeti bir hayli gelişmiş olan bebeklerdir. Bu dönemde hareket düzeyleri arttığından geçmiş dönemlerine göre daha da fazla enerji sarf ederler. Bebeğin boy ve kilo bakımından da hızlı büyüdüğü bir dönem olduğu söylenebilir. Her ay bebeklerin boy ve kilosunda artış gözlenebilir. Bu durum son derece normal konular arasında yer alır. Bebeğin boyu ve kilosu bakımından son derece titiz davranılması gerekir. Bu nedenle de persentil tabloları oldukça önem taşır.

Her ebeveyn persentil tablosuna göre bebeğinin gelişim sürecini daha iyi bir şekilde takip edebilir. 8 aylık bebeklerde boy ortalama olarak 63 cm ile 77 cm arasında değişir. Kilo ise 6300 gram ile 10900 gram arasında değişmektedir. Bebeklerin hem boyunda hem de kilosunda olan değişimler bu tablolara kaydedilebilir.

8 Aylık Bebek Kaç Saatte Bir Beslenmelidir?

8 aylık bir bebeğin uygun bir şekilde beslenmesi için saat aralıklarına dikkat etmek gerekiyor. Bu dönemdeki bebeklerin mutlaka 3 ya da 3.5 saat arasında beslenmesi önem arz eder. Bunun yanında mama, ara öğün, ek ve takviye gıdalar verilmelidir. Ancak anne sütü her zaman ana öğünün temelini oluşturmalıdır. Bebekler için uygun kahvaltı ve çorba tariflerini deneyebilirsiniz. Ek gıdalar konusunda gerekirse doktorundan da tavsiyeler alabilirsiniz.

Persentil Tablosuna Göre Kız ve Erkek 8 Aylık Bebek Kilosu ve Boyu Kaç Olmalı?

Persentil tablosuna göre kız ve erkek bebeklerin boy ve kilolarının takibi detaylı olarak belirtilir. Bu dönemde hem kız hem de erkek bebekler için farklı persentil tabloları oluşturulur. Çünkü her iki cinsiyetteki bebeğin büyüme hızları birbirinden farklı olabilmektedir. Bununla birlikte beslenme periyotları da farklılık gösterebilir.