Ünlü cerrahlardan farkındalık dalışı

Prof. Dr. Fatih Aydoğan ve Kalp-Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, dünyada insanların hayatını tehdit eden iki önemli hastalık olan kanser ve kalp hastalıklarına dikkat çekmek için tedavilerini yaptıkları hastalarla birlikte Üsküdar'da bulunan bir alışveriş merkezinin akvaryumunda farkındalık dalışı yaptı. Aydoğan ve Sönmez'e farkındalık dalışlarında serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen de eşlik etti. Farkındalık etkinliğinde ilk olarak meme kanserini yenen 38 yaşındaki Bahar Karacan, tedavisini yapan Prof. Dr. Fatih Aydoğan ve Şahika Ercümen ile birlikte dalış yaptı. Üçlü, sualtında "Kanser Hayallerinizi Ertelemesin" yazılı pankartı açtı.

"SANAT VE SPORUN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ"

Meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak adına çok sayıda sosyal sorumluluk projesine katılmış olan Prof. Dr. Fatih Aydoğan, kanser hastalarında sadece tedavinin değil, hobilerin de yaşama tutunmak ve hastalığı yenmek için büyük önem taşıdığını belirterek "Hastalarımıza sanatın ve sporun iyileştirici gücünden faydalanmaları gerektiğini aktarıyoruz. Meme kanserinde tedavi sadece tümörü çıkarmak veya ilaç uygulamalarından oluşmuyor. Hastaların fiziksel iyiliklerinin yanında ruhsal ve sosyal yönden iyilik halini de sağlamak önem taşıyor. Bunun için hastaların severek sürdürecekleri hobiler seçmeleri ve kendilerini psikolojik olarak iyi hissedecekleri aktivitelere yönelmeleri tedavinin olmazsa olmazı. Ayrıca kanserle savaş sonrası birçok spor rahatlıkla yapılabilir. Bu aktiviteler hastaların tam iyileşme sürecine önemli katkıda bulunacaktır" dedi.

"ANLAMLI ETKİNLİK"

Milli sporcumuz Şahika Ercümen de " Farkındalık oluşturmak adına ilham verici bir etkinlik. Daha önce de kanseri yenmiş hastalarla yaptığımız dalışlarda onların hayata nasıl tutunduklarını ve onların hayata nasıl tutulduğunu yaymış oluyoruz. Benim için bu etkinlikler rekor kırmak kadar anlamlı oluyor" diye konuştu.

"ZİRVEYE DE ÇIKABİLİR DERİNLERE DE DALABİLİR"

Tedavisini yaptığı hastasıyla birlikte akvaryuma dalan Kalp-Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, kalp problemi olan hastaların ameliyat sonrası eski yaşamlarına devam edemeyecekleri, artık yarım insan oldukları gibi yanlış düşünceleri boşa çıkarmak istediklerini söyledi. Bu kapsamda daha önce hastalarıyla Ağrı Dağı'na tırmanan Prof. Dr. Bingür Sönmez, "Bugün eksik kalan bir aktiviteyi tamamlayacağız. 2003 yılında bypasslı üç hastamı alarak Ağrı Dağı'na götürdüm. Şunu ispat ettik. Bypass ameliyatı olan hastalar normal yaşamlarına dönebilirler hatta Ağrı Dağı'na bile çıkabilirler. Bugün de bypasslı hastalarımızın derinlere bile dalabileceğini göstermek için bu aktiviteyi yapıyoruz. Bypass ameliyatı olduk bundan sonra ne olacak demeyin derinlere de dalabilir zirveye de çıkabilirsiniz" dedi.