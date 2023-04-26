Menopozda fit olmak mümkün

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, menopozun eskiden kadınlar için yaşlılık dönemine geçiş olarak kabul edildiğine dikkat çekerek, bu inanışın da günümüzde geçerliliğini yitirdiğini vurguladı. Prof. Dr. Kavak, şunları söyledi: "İnsan ömrü uzadı. Bundan iki yüz yıl önce dünyada ortalama ömür 55-60 arasındayken günümüzde Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre; ortalama ömür kadınlarda 85, erkeklerde 80'lere kadar çıktı. İnsan ömrü uzadıkça, menopoz sonrası dönemin önemi de ortaya çıkmaya başladı. Basit bir hesapla menopoz sonrası daha geçirilecek 30-35 yıl bulunuyor. Bundan 150 yıl önce bu bir anlam ifade etmiyordu. Çünkü menopoza girdikten kısa bir süre sonra ömür kısa olduğu için kadınlar hayatlarını kaybediyordu. Ama şimdi menopoza giren bir kadının ortalama ömrüne bakacak olursak, bir 30 yıl daha yaşayacak ve bu 30 yılın nasıl geçirileceği de çok önemli."Kadınların en çok sorduğu sorulardan birinin menopoz yaşı olduğuna dikkat çeken Kavak, "Araştırmalar dünya genelinde ortalama menopoz yaşı 51 iken, ülkemizde ortalama menopoz yaşının yaklaşık 49 olduğunu gösteriyor. 40 yaşından önce görülen menopoz ise erken menopoz olarak adlandırılıyor. Menopoz yaşı genetik yatkınlık gösterir ve bu genetik yatkınlık anne tarafı geçişlidir. Yani anneniz, teyzeniz, ablanız erken menopoza girmişse, sizin de erken menopoza girme ihtimaliniz vardır" dedi.Menopozda kilo alma eğiliminin en önemli nedeninin menopoz sonrası dönemde ihtiyaç duyulan kalori miktarının azalması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kavak, şu bilgileri verdi: "Ama halk arasında çok bilinen 'Menopoz = 5 kilo' söylemini yaşamadan bu dönemi son derece fit geçirmek mümkün. Daha hareketli olmalı ve aldığımız kaloriyi azaltmalıyız. Yeterli uyku uyumalı, düzenli egzersiz yapmalıyız. Nefes alma teknikleri, egzersizler, ruh hali değişikliklerini ve sıcak basmalarını da azaltır. Hızlı yürümek, dans etmek, tenis oynamak, yüzmek kemikleri güçlendirir. Günün en az 30 dakikasını dışarıda geçirin. D vitamini bu yaşlarda daha önemlidir."Prof.Dr. Kavak, kadınları bu dönemde mümkün olduğunca sosyalleşmeye çağırarak "Aktif bir uğraşı olmayan, emekli veya çocuklarını büyütmüş kadınlar, menopozla beraber kendilerini yetersiz ve değersiz hissedebiliyor. Bu nedenle menopoz öncesinde planlanan aktif ve kişisel uğraşlarla dolu bir sosyal hayat bu sorunların önüne geçebilir. Bu dönemde size zevk verecek, hatta şımartacak aktivitelerde bulunmak ruhunuza iyi gelir. İyi iletişim kurduğunuz arkadaşlarınızla daha çok vakit geçirin. Yaratıcı bir faaliyetle uğraşın, hobilerinizi geliştirin. Sadece keyif için kendinize zaman ayırın; masaj, manikür, pedikür yaptırın" dedi.Kolajenincilt, kemik ve kıkırdağın etken maddesi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kavak, şöyle dedi: "Yaşla beraber doğal süreçle bu azalıyor ve cilt gerginliğini kaybediyor, bu nedenle takviye önemlidir. Kemik suyu tam bir kolajen deposudur. Kolajen için yapay tabletler satılıyor, oysa kendiniz hazırlayabilirsiniz. Kuzu kalça kemiği ve dana kalça kemiğini bir tencere su içerisinde kısık ateşte 6-8 saat kaynatıp içerisine az miktarda sirke ilave edin. Haftalık yapıp her gün bir kahve fincanı içebilirsiniz."Prof. Dr. Kavak, "Sebze, meyve, tam tahıl kaynaklarının olduğu menüler tercih etmelisiniz. Bu bağlamda, Akdeniz usulü diyet çok değerlidir. Bazı çalışmalarda, bu diyetle beslenen kadınlarda özellikle gece terlemesi ve sıcak basmaları şikâyetlerinin daha az görüldüğü belirtilmektedir. Ayrıca araştırmalar arı poleninin hem sıcak basmasına iyi geldiği hem de menopoza bağlı şikâyetleri belirgin bir şekilde azalttığı yönünde" dedi.Prof. Dr. Kavak, menopoz döneminde beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve bir "menopoz mutfağı" oluşturmak gerektiğinin altını çizerek, menopoz dönemi beslenmeyle ilgili şu uyarılarda bulundu:Dengeli beslenmeli, yağ, tuz, rafine şeker, katkı maddesi içeren gıdalardan mümkün olduğu kadar uzak durmalıyız.Alkol, çay ve kahve tüketimini en aza indirmeliyiz.Günde en az 8 bardak su içmeliyiz. Sabah uyanır uyanmaz 2 bardak su içilmeli, kahvaltı ise en az 40 dakika sonra yapılmalı.Menopoz döneminde her zamankinden 200 kalori eksik alın. 50'li yaşlarda, 40'lı yaşlarda alınan kaloriden günlük 200 kalori daha eksik almanızı öneririz.14-16 saatlik açlık çok faydalı. Akşam saat 18.00'den sonra yemek yenmez, ertesi gün de kahvaltı sabah 09.00-10.00 gibi yapılırsa metabolizma için son derece yararlı oluyor. Bu yöntem, kilo kontrolü için ilaç etkisi yapabiliyor.