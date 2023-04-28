Omuz eklemine dikkat!

Bağcılar Şafak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Aydın omuz travmalarına dikkat çekerek, "Kemik ve yumuşak dokuların çarpma, zorlama durumlarının yanı sıra aşırı kullanımı sonucunda oluşur. Bir trafik kazası veya düşme gibi dış kuvvetin omuz dokularına, yapılarına zarar vermesi de söz konusudur. Aşırı kullanım sonucu kasın zaman içinde yırtılması da bir travma olarak kabul edilir" dedi. Omuzun yapısını da değerlendiren Op. Dr. Hasan Aydın, şunları söyledi: "Omuz bölgesinde 3 kemik, 2 çeşit de eklem bulunur. Kol kemiği (Humerus), kürek kemiği (Skapula) ve köprücük kemiği (Klavikula). Eklem olarak da omuz eklemi yani kol ve kürek kemiğinin üst dış ucu tarafından oluşturulur ve akromiyo- klavikuler eklemde kürek kemiği ve köprücük kemiği tarafından oluşturulur."Omuz eklemini oluşturan kemikler ve eklem yuvasının anatomik olarak çok derin olmaması nedeniyle çıkıkların en fazla görüldüğü eklemin omuz eklemi olduğunu söyleyen Op. Dr. Hasan Aydın, şöyle dedi: "Kalça eklemiyle kıyaslandığında eklem yuvası oldukça sığ kalmaktadır. Omuz eklemi travmaya oldukça açık olup, hareketsizliğe hassastır. Kısa bir süre hareketsiz kalması eklem sertliğine neden olmaktadır." Omuz yaralanmalarının direkt ve indirek yaralanmalar olarak sınıflandırıldığına da dikkat çeken Op. Dr. Hasan Aydın, "Kemik yaralanması ve yumuşak doku (kas) yaralanması şeklinde de ifade edilebilir. En sık kas yaralanmaları olmaktadır. Kas yaralanmalarına, kasın ani şiddetli travma veya kronik tekrarlayan travma sonucu yırtılması ve çıkıklar da örnek gösterilebilir" dedi.Ortopedinin acil vakalarından birinin de eklem çıkıkları olduğunu söyleyen Op. Dr. Aydın "Başta belirttiğimiz gibi en çok görülen eklem çıkığı omuz bölgesinde görülmektedir. Çıkıklara mutlaka en kısa sürede yerinde müdahale edilmelidir. Çıkıkların olduğu yerin belli bir süre bandaj ile sabit kalması sağlanmalıdır" dedi. Kırıkların tedavisinin ise kırık tipine, büyüklüğüne ve de kırık uçların ayrılıp, ayrılmadığına göre değiştiğinin altını çizen Op. Dr. Hasan Aydın, "Amaç, kırığın düzgün şekilde kaynamasını sağlamaktır" dedi. Op. Dr. Hasan Aydın, kas yırtıklarının ise yırtığın boyutu ve hastanın şikayeti dikkate alınarak atroskopik veya açık ameliyatla tamir edilebileceğini söyledi.Tedaviedilemeyen omuz yaralanmaları ile ilgili de de Op. Dr. Hasan Aydın, şunları söyledi: "Omuz ekleminin kompleks yapısı ve hareketsizliğe hassasiyeti göz önüne alınmalı. Omuz travmalarında amaç bir an önce omuzu mobilize edecek bir duruma getirmek olmalıdır. Tedavide gecikme omuzda eklem sertleşmesi dediğimiz, omuz hareket açıklığında kayba yol açabilir. Mutlaka en kısa zamanda tedavi edilmelidir. Uzman desteğiyle fizik tedaviye başlanmalıdır."Kemiklerin ayrılması veya tedavi sonucu kaynamamış kemiklerde, ameliyatla kırık uçların mümkün mertebe anatomik bir şekilde bir araya getirilmesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Hasan Aydın, gelişen teknoloji ile atroskopik ameliyatların ön plana çıktığını belirtti. Op. Dr. Hasan Aydın "Atroskopik cerrahi, bir kamera kullanılarak eklemlerin içini görüntülemek için 0.5 cm uzunluğunda küçük kesilerin yapılıp eklemlerin incelenmesidir. Daha önceki yıllarda tanı amaçlı kullanılıyordu. Son teknoloji ile ise tedavi için de kullanılıyor. Bu ameliyatlar, daha az doku hasarı yapan ve dolayısıyla daha kısa zamanda hastanın normal hayatına dönmesini kolaylaştıran ameliyatlardır" dedi.OMUZ yaralanmalarından sonra hekim önerilerine uyulması gerektiğini belirten Op. Dr. Hasan Aydın, "Doktorunuz fizik tedavi öneriyorsa uygulanmalı. Fizik tedaviyle omuz çevresi kaslar güçlendirilmeli. Normal omuz hareket açıklığı elde edilmelidir" dedi.