Nargile ve elektronik sigara ürünler sigara kadar tehlikeli!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fadime Tülücü, nargile ve elektronik sigara gibi ürünlerin de sigara kadar tehlikeli olduğu söyledi. Uzman Dr. Fadime Tülücü, nargile ve elektronik sigara gibi ürünlerin masum olduğu iddialarının tamamen amaçlı ve yanıltıcı olduğunu ifade ederek, "Son yıllarda artış gösteren nargile kullanımı da bütün diğer tütün ürünleri gibi zararlı olmakla kalmayıp, ayrıca tüberküloz, hepatit gibi hastalıkların bulaşması için risk oluşturuyor. Tütün endüstrisi tarafından, sigarayı bıraktırma özelliğine sahip olduğu iddiaları ile piyasaya sunulan elektronik sigara ve dumansız tütün ürünleri de sigaraya eşdeğer birer tehlike yaratıyor" dedi.

Sigarayı deneyen her 5 kişiden 3'ünün bağımlı olduğunu ifade eden YDÜ Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Fadime Tülücü, "Bu nedenle tütün endüstrisi, gençleri hedef alıyor. Anaokulundan başlayarak; çocuk, genç ve yetişkin yaş gruplarına özgü eğitim programları ile tütün ürünü kullanımının engellenmesi gerekir" diye konuştu.

Sigarayı bırakmada zorlu bir süreci göze almanın ve sağlık kuruluşlarından destek talep etmenin gerekliliğine dikkat çeken Uzm. Dr. Fadime Tülücü, "Sevdiklerinize bir iyilik yapın ve sigarayı bırakın. Elbette sigarayı bırakmak zor ve ciddi bir iştir. Ama asla imkansız değildir" ifadelerini kullandı.