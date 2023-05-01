Ergenlikten itibaren spor, kemik erimesinden koruyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Meral Kozakçıoğlu, osteoporoz yani halk arasındaki deyimiyle kemik erimesinin, ilerleyen yaşlarla birlikte kadınlarda ve erkeklerde karşılaşılan bir durum olduğunu belirterek şöyle dedi: "Ancak kemik yoğunluğu erkeklerde kadınlardan daha fazla olduğundan, erkeklerde daha geç yaşlarda ortaya çıkıyor. Erkeklerde çıkan tipi 75 yaş sonrası sinir osteoporoz olarak tanımlanıyor." Prof. Dr. Kozakçıoğlu, kadınlarda ise menopoz dönemi öncesinden itibaren yavaş yavaş kemik erimesinin başladığını belirterek "Kemik erimesi özellikle kadınlarda menopoz öncesinde, 40'lı, 45'li yaşlardan itibaren başlar. Bazı kadınlarda daha yavaş, bazı kadınlarda da daha hızlı seyreder" dedi.Prof. Dr. Kozakçıoğlu, kemik erimesi sorununun neden ortaya çıktığını ise şöyle açıkladı: "Osteoporoz, kemiğin mineral ve matriksinin eşit oranlarda azalarak, normal değerlerinin altına inmesi ve buna bağlı olarak kırık riskinin artması ve oluşması halidir. Yaş ilerledikçe kemik yıkımı, kemik yapımını geçerek net bir kemik kaybı ortaya çıkar. Bu kayıp için, osteoblastların yetersizliğinden kalsiyum ve D vitamini eksikliğine, hormanal faktörlerden fiziksel aktivitenin azalmasına kadar pek çok neden sıralanmıştır. Ancak en temel neden, kemikteki kalsiyum oranındaki azalmadır. Tedavi olunmadığı takdirde daha fazla azalma olur ve kemik durup dururken kırılabilir."PROF. Dr. Kozakçıoğlu, kemik kırıklarının da en çok kadınları tehdit ettiğine dikkat çekerek "Menopoz öncesi dönemden başlayarak kadınlarda hızlı kemik kaybı olduğundan, osteoporoza bağlı kırıklar en fazla kadınlarda görülür. Kemiklerdeki kalsiyum oranı giderek azaldığı zaman kemikler daha kırılgan bir hale gelir ve tedavi olmadığı zaman da durup dururken dahi kırılabilir. Kemik erimesindeki kemik kırıkları genellikle sırt ve kalça ekleminde görülür. Sırt kaslarının ve bacak kaslarının güçlü olmasının kemik erimesini engellemekte çok önemli rolü vardır"dedi.KEMİKerimesinin bazı bulgularla kendini belli ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Kozakçıoğlu, şu bilgileri verdi: "Örneğin ağrı ortaya çıkar. Öncelikle el ve ayak bileklerinde ve sırt bölgesinde ağrı olabilir. Kalçalarda da ağrı olabilir. Ağrının dışında postür bozukluğu da bir belirtidir. Normalde bir insanın postürü dimdik ve düzdür; ancak kemik erimesiyle birlikte kamburlaşma başlar, kamburlaşmayla beraber boy kısalması ortaya çıkar. Bu postür bozukluğunda kaburgalar da içeriye doğru geçtiği, aralıkları daraldığı için ileriki zamanlarda kalp ve akciğere de negatif etkisi olur."Dr. Kozakçıoğlu, beslenmenin, kemik erimesini önlemede önemli bir rol oynadığını belirterek, şu önerilerde bulundu.Alkol, sigara, kahvenin aşırı tüketimi ve bazı ilaçlar kemik erimesi oluşumunu artırır.30–40 yaşları arasında günde 1000–1200 mg kalsiyuma ihtiyaç vardır. Bir bardak sütte 200-250 mg, bir kase yoğurtta 250 mg kalsiyum olduğunu düşünürsek, her gün bir bardak süt, bir kase yoğurt, yeşil sebze yiyerek yaklaşık 1000 mg kalsiyum alabiliriz.Bol bol güneşe çıkın.İLERİyaşlarda ortaya çıkan kemik erimesinden korunmak için önlemleri sıralayan Pof. Dr. Kozakçıoğlu, şunları söyledi: "Kemik erimesine karşı aslında daha ergenlik çağından itibaren korunmak gerekir. Çünkü biliyoruz ki 30 yaşına kadar kemik yapımı ve yıkımı arasındaki dengeyi yapım lehine istediğimiz oranda artırabiliriz. Onun için de gelişme döneminde buna yönelik programlar yapmak gerekiyor. Bu programlar hem çocuğun ailesi tarafından beslenme ve spor olarak planlanmalı hem de okul da bazı şeylere dikkat ederek belli sporlara teşvik etmeli. Örneğin kemik erimesini ileriki yaşlarda engelleyecek basketbol, voleybol, koşma gibi sporlara çocukları yönlendirebiliriz. Böylece kemikleri daha güçlü olarak ileriki yıllara hazırlamış oluruz."