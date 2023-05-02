Kızamık vakaları giderek artıyor! Uzmanından aşı kararsızlığına karşı çağrı

"ÇOK İYİ BİR AŞI TAKVİMİMİZ VAR VE ÜCRETSİZ"

Türkiye'deki bur durumun aşıları eksik kalan bir grupla aşı tereddüdü yaşayan diğer kesim nedeniyle gerçekleştiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz, şu uyarılarda bulundu: "Onlara karşı aktif bir mücadele yürütmezsek gerçekten bu tarz sıkıntılarla yüz yüze kalacağız gibi görünüyor. Türkiye'nin çocukluk çağı aşı takvimi aslında çok iyi. Kızamık, kızamıkçık, kabakulak olarak (KKK) zaten bizim çocukluk çağı aşı takvimimizde var bu aşılar. Üstelik de ücretsiz yapılıyor, bu çok büyük bir avantaj. Toplum sağlığına önem veren bir ülkeyiz aslında biz. Bu gelenekle aşılamada da çok büyük başarılar elde etmiş bir toplumuz. İnsanların yaşadığı aşı tereddüdünü, özellikle Kovid'den sonra artan bu tereddüdü giderecek şekilde, o insanları bilgilendirmeliyiz. Kızamık da bir salgın hastalıktır, çok da bulaşıcıdır ve Kovid'den çok daha bulaşıcı bir salgın hastalıktır."

"KIZAMIKTA DA FİLYASYON ÇALIŞMASI YAPILIR"

İstanbul'da çok sayıda sağlık çalışanından kızamık bulaştığına dair geri dönüş aldıklarına da dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz, "Bunda da temaslı takibi yapılarak riskli gruplar belirlenebiliyor. Yani Kovid'de olduğu gibi filyasyon çalışması ile temas eden kişiler saptanarak bunların da gerekirse izolasyonu ve hastalık semptomlarına göre test edilmesi sağlanıyor. 9 günlük bulaştırıcılık süresi var kızamıkta, çok daha kolay ve hızlı bulaşıyor. Bizim periferde (merkez çevresi bölgelerde) arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerden de çok ciddi şekilde vaka sayısının arttığını biliyorum. İstanbul'a yoğun bir filyasyon çalışması da yürütülüyor. Tüm sürveyans (hastalık takibi) verilerinin şeffaf bir şekilde anında paylaşılması gerekiyor. Enfeksiyonla mücadelede alacağınız önlemleri belirlemek açısından çok etkilidir bu. Bu rakamlar, bu kadar enfeksiyon olacaksa ne yapacağınıza karar vermemiz için kullanılıyor. Şu anda DSÖ'nün sitesine giren sadece Şubat ayının sonuçları var. Mart ve Nisan ayını bilmiyoruz örneğin" diye konuştu.

"ASIL ÖLÜMCÜL ETKİSİ 7-10 YIL SONRA ORTAYA ÇIKABİLİYOR"

Küçük çocukların kızamığa yakalanmasının çok tehlikeli olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz, şu uyarılarda bulunarak sözlerini noktaladı: "500'de 1 ölüm riski olan bir hastalıktan söz ediyoruz. 12 ay altındaki çocuklar kızamığa yakalandığında ise virüs beyne yerleşebiliyor. 500 ila 1000 çocuktan biri, bu açıdan riskli. 7-10 yıl sonra da çok ağır ölümcül tablolara neden olabiliyor. Yani sadece bugün değil, ilerleyen süreçlerde de çok zararlı etkileri olabiliyor kızamığın. O nedenle çocukların aşılanması çok kritik. Dünyada kızamık aşısının kullanıma girmesiyle 100 milyonlarca hayat kurtarıldı. Oradan geriye dönmek çok üzücü gerçekten. Çok etkili bir aşısı var, iki doz aşı yüzde 90'ın üzerinde ömür boyu bağışıklık sağlıyor. Kızamık sadece insan kaynaklı bir patojen ve eradikasyonu da (toplumdan silinmesi) kolay oluyor aşılamalarla. En kritik şey aşı. Çünkü kızamık için elimizde doğru düzgün bir ilaç da yok maalesef. Bağışıklığı baskılanmışlar, gebeler çok etkilenir kızamıktan. Onlarda bile elimizde kullanabileceğiniz doğru düzgün bir ilacımız yok. Gebe kalma planı olanların hem kızamık hem kızamıkçık açısından aşılanmalı. Daha önceden aşılanmış mı, hastalığı geçirmiş mi kan testiyle bakılabiliyor. Kızamık serum testi ile kanda kızamık antikorlarına bakılıyor (Igm). Kovid'de olduğu gibi solunum yolu sekresyonlarında virüsün RNA'sını göstererek de tanıyı kesinleştirebiliyoruz. Hastalığı daha önce geçirilip geçirilmediği ya da kişinin bağışık olup olmadığı ise yine kanda G sınıfı antikorların varlığını göstererek (Igg) anlayabiliyoruz. İnsanlar farkında olmadan geçirmiş olabiliyor. Geçirmişse, onun pozitif olması gerekiyor. Negatifse aşılama öneriyoruz. Özellikle riskli gruplar, sağlık çalışanları, öğretmenler gibi kritik görevde çalışanlar başka olmak üzere. Canlı bir aşı olduğu için bağışıklığı baskılanmışlar ve gebelerde yapamıyoruz."