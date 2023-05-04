Aile ve Sosyal Hizmetler’den Kızılay’a kan bağışı

İl Müdürlüğüne bağlı Şehit Kara Pilot Serhat Sığınak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleşen kampanyaya İl Müdür Nevzat Özer ile birlikte müdürlükte görevli personellerinin katılımları ile gerçekleşti.

Müdür Özer, "Her kan bağışının bir can kurtarmasının ne kadar hassas bir konu olduğunu ve kan bağışı yapmanın önemini bakanlığımız ve il müdürlüğümüz olarak son derece dikkate almaktayız. Kan bağışı destek programına bin 200 personelimizin katılımıyla destek vereceğiz" dedi.