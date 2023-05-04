Deprem bölgesinde otizmli çocuklar unutulmadı

Tohum Otizm Vakfı, 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerin ardından "Depremden Etkilenen Otizmli Çocuklara Eğitim & Teknoloji Desteği Projesi"ni hayata geçirdi. Vakıf, deprem bölgelerindeki konteyner kentlerde özel eğitim konteyner sınıflarının donanımlarını sağlayarak otizmli çocukların eğitimlerinin devam etmesini amaçlıyor. İlk olarak Malatya ve Hatay'da yürütülen proje ile yaklaşık 300 aileye ulaşıldı. Depremden etkilenen diğer illerde de devam edecek çalışma ile 2 bin 700 aileye ulaşılması hedefleniyor.

Otizmli çocukların gelişimlerinde ve iletişim kurmalarında teknolojik cihazların eğitimin önemli bir parçası olduğunun altını çizen Tohum Otizm Vakfı Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin şunları söyledi: "Günlük yaşamlarındaki rutinlerine ve kendi eşyalarına sıkı sıkıya bağlı olan otizmli çocuklar, afet ve acil durum sırasında oluşan kaos ve değişikliklerden diğer çocuklara oranla 3-4 kat daha fazla etkilenebiliyor. Otizmli çocukların gelişimlerinde ve iletişim kurmalarında teknolojik cihazlar da eğitimlerinin önemli bir parçası. Biz bu sebeple, otizmli çocuklar için faydalı olabilecek tablet ve kulaklık gibi teknolojik cihazları ve eğitim materyallerini deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırmak için vakıf olarak, ivedilikle bu projeyi tasarladık. Proje kapsamında tablet ve kulaklık gibi gereksinim duyulabilecek teknolojik cihazlar belirlenerek 0-3 yaş, 3-6 yaş, 6-12 yaş ve 12-18 yaş grupları için Eğitici Oyuncak Kiti ve Teknolojik Eğitim Kiti oluşturuldu. Hazırlanan bu destek kitleri, depremden etkilenen otizmli çocuklara ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel sivil toplum kuruluşları işbirlikleri ile tespit edilerek ulaştırılmakta."

Sezgin, otizmin tek çaresi olan eğitimden her çocuğun eşit yararlanabilmesi için otizmli çocukları ve ailelerini desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Konteyner sınıflar ile depremden etkilenen otizmli çocukların eğitimlerine devam edebilmesini hedefliyoruz. Deprem bölgesinde zorlu yaşam koşulları içinde bulunan otizmli çocuk ve ailelerine destek olmak için proje kapsamında oluşturulan kit kampanyasına Tohum Otizm Vakfı web sitesi üzerinden (www.tohumotizm.org.tr) bağış yapılabilir" dedi.