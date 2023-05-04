Türkülü ameliyathane... Bu kez anjiyoda hastanın kendi sesi ile operasyon

1960'lı yıllarda İstanbul eğlence dünyasının önemli isimlerinden biri olan ses sanatçısı İsmail Uncuoğlu (80), kalbinden rahatsızlandı. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir'e başvurdu. İleri mitral kapak yetmezliği olan Uncuoğlu'nun şikayetleri 'mitraclip' yöntemi ile çözüldü. Uncuoğlu, işlem sırasında ayrıca bir sürprizle karşılaştı. Bu tip işlemleri hastanın stresini ve gerginliğini azaltmak için müzik eşliğinde yapan Prof. Dr. Özdemir, eski bir ses sanatçısı olan Uncuoğlu'nun işlemini, bizzat onun seslendirdiği şarkılar eşliğinde gerçekleştirdi.

KENDİ ŞARKILARIYLA SAKİNLEŞTİ

Uncuoğlu "80 yaşındayım. 1966-67 civarında sahneye çıkmaya başladım. Eşimle de o dönem tanıştım. 2000'li yılların başlarından itibaren sağlık sorunları yaşamaya başladım. Sahneleri bıraktım. Bir kat merdiven çıktığımda bile fena halde yoruluyor, bana yardım etmesi için eşimi çağırıyordum. O kadar ki eğilerek çorap bile giysem 10 dakika nefes nefese kalıyordum. Hatta son yıllarda bana 3-4 kilogramdan fazla ağırlık taşımamam gerektiği söylendi. Ramazan hocaya geldim. O da türküleri seviyor, türküler eşliğinde operasyonlarını yapıyor. Operasyona benim söylediğim şarkılarla girmiş olmak, beni sakinleştirdi. Şimdi kendimi son derece iyi hissediyorum" dedi.

MİTRACLİP AMELİYAT RİSKİ YÜKSEK HASTALARA YAPILIYOR

Prof. Dr. Özdemir de "Hasta bize, nefes darlığı, çarpıntı, gece uyuyamama, yürüyememe ve halsizlik gibi tipik kalp yetmezliği şikayetleriyle geldi. Yapılan tetkiklerde kendisinde ileri mitral kapak yetmezliği tespit ettik. Yaşı ve sağlığı dolayısıyla da 'mitraclip' adı verilen işlemle bu sorunu tedavi etmeye karar verdik. Yaklaşık bir saat civarı süren operasyonla, anjiyo yöntemiyle, kasıktan girerek mitral kapaktaki sorunu giderdik. Nitekim hasta, operasyondan hemen sonra büyük bir rahatlama hissetti" dedi.

Mitraclip yöntemi hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Özdemir, "Bu yöntem, akciğerle kalp arasında, mitral kapak olarak adlandırılan kapakçığın kapanmaması nedeniyle gelişen sorunun tedavisinde kullanılıyor. Bu kapakçığın kapanmaması, kanın akciğere doğru geri tepmesine ve hastanın akciğer ödemine girmesine sebep oluyor. Anjiyo yöntemiyle kasıktan girilerek yapılan mitraclip işlemiyle kapanmayan bu kapakçık, çamaşır mandalına benzetebileceğimiz bir aparatla iki ucundan mandallanıp kapatılıyor. Böylece hastanın kalbi hem düzgün çalışma sistemine geri dönüyor, hem de kapaktaki kaçak engellendiği için hastayı akciğer ödeminden korumuş oluyorsunuz. Bu yöntem daha çok ameliyat riski yüksek hastalarda kullanılıyor" diye konuştu.