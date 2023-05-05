Farklı illerden gelen süt numuneleri Erzincan’da analiz ediliyor

Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Süt Toplama Soğutma ve Süt Analiz Merkezinde kurulan laboratuarda farklı illerden gelen süt numunelerinin analiz içeriği yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının 2013 yılında başlattığı hayvan başı sağlık çalışmaları çerçevesinde Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği tarafından hazırlanan proje ile Doğu Anadolu Bölgesinde sadece Erzincan'da kurulan süt analiz laboratuarında birçok ilden gelen süt numunelerinin analiz içeriği yapılıyor.

Çiğ süt analiz laboratuarında saatte yaklaşık 150 numune analizi yapılmakta. Yapılan çalışmalarda çiğ sütte; yağ, protein, somatik hücre, laktoz, kuru madde, total kuru madde ve üre değerlerine bakılmakta. Her bir inek için laktasyon süresini yarısı kadar numune alınmakta, Türkiye'de yaşayan nüfusun sağlıklı süt ve süt ürünleri tüketmesinin yanında AB ülkelerine süt ve süt ürünleri ihraç edebilmesi sütün kalitesinin arttırılması amaçlanmakta. Kalitenin denetim altına alınabilmesi konusunda çiğ süt analiz laboratuarının Türkiye ve Erzincan için öneminin büyük olduğu vurgulanmakta.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay, burada gördüğünüz makine her süt numunesinde 11 farklı çıktı veriyor. Bunlar, Yağ, Su, Yağsız Kuru Madde, Yoğunluk, Donma noktası. Fakat Bakanlık bizden özellikle Yağ, Kuru Madde ve somatik analizlerini istediği için ağırlıklı olarak bu sonuçları alıyoruz.

Türkiye'de yalnızca 8 ilde bulunan süt analiz merkezlerinden, Doğu Anadolu Bölgesinde sadece Erzincan'da olduğunu ifade eden Günay, "Hem Erzincan hem de diğer illere de numune analizi yapıyoruz. Erzincan'ın haricinde Tokat, Amasya, Çorum, Gümüşhane, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Elazığ illerinin numunelerinin analizleri burada yapılıyor. Burada yağ, kuru madde ve özellikle somatik hücre değerine bakılmaktadır." dedi.