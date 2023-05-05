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Giriş Tarihi: 5.5.2023 15:42

Türkiye’de 100 bin organ nakli bekleyen hasta var! Organ nakli hemşirelerinden “Can olsun’ çağrısı

Nakil Hemşireler Haftası, Antalya’da Organ ve Doku Nakli Hemşireleri Derneği Başkanı Nihal Kiraz Türkiye’de 100 bin hastanın organ belediğine dikkat çekerek ‘Toprak olmasın can olsun' çağrısı yaptı. Bu hastalara organ nakli yapılabilmesi için organ bağışı sayısının artırmanın şart olduğunu da belirten Başkan Kiraz, “Ülkemizde böbrek, kalp, pankreas, karaciğer ve akciğer olmak üzere 100 bin hasta acil organ bekliyor. Bu insanların yaşayabilmesi için organ bağışının şart. Bunun için insanlara organ bağışının önemini anlatmalıyız. Organ bağışlarının artması için insanları aydınlatmaya devam edeceğiz. Unutmayalım organ nakli hayat kurtarır” dedi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Türkiye’de 100 bin organ nakli bekleyen hasta var! Organ nakli hemşirelerinden “Can olsun’ çağrısı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Organ ve Doku Nakli Hemşireleri Derneği Başkanı Nihal Kiraz ve arkadaşları, etkinlik kapsamında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret etti. Ardından Antalya'da diğer organ nakli merkezlerinde görev yapan Organ Nakli Hemşireleri ile bir araya gelerek mesleki anlamda yaşanan gelişmelere ve bundan sonra yapabilecekleri çalışmaları paylaştı.

DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

Nihal Kiraz, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından Türkiye'nin tarihini en büyük açısını yaşadığını söyledi. Bu acıyı hafifletmek için deprem bölgesindeki meslektaşları ile sürekli irtibat halinde olduklarını da belirten Kiraz, "Gaziantep ilinden Nefroloji Uzmanı Dr. Erkan Mahsereci, Malatya ilinden Organ Nakli Sorumlu Hemşire Mustafa Arslan ve Diyarbakır ilinden Organ Nakli Sorumlu Hemşire Birsen BasılganTeyfur, depremzede böbrek ve karaciğer nakilli hastaların yaşadıkları acı tecrübeler bir araya gelinerek paylaşıldı.

Yaşanan acı tecrübeler milletçe yüreğimiz dağlandı. Onlarla dayanışma içindeyiz" dedi.

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Türkiye’de 100 bin organ nakli bekleyen hasta var! Organ nakli hemşirelerinden “Can olsun’ çağrısı
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