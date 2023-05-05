Türkiye’de 100 bin organ nakli bekleyen hasta var! Organ nakli hemşirelerinden “Can olsun’ çağrısı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Organ ve Doku Nakli Hemşireleri Derneği Başkanı Nihal Kiraz ve arkadaşları, etkinlik kapsamında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret etti. Ardından Antalya'da diğer organ nakli merkezlerinde görev yapan Organ Nakli Hemşireleri ile bir araya gelerek mesleki anlamda yaşanan gelişmelere ve bundan sonra yapabilecekleri çalışmaları paylaştı.

DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

Nihal Kiraz, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından Türkiye'nin tarihini en büyük açısını yaşadığını söyledi. Bu acıyı hafifletmek için deprem bölgesindeki meslektaşları ile sürekli irtibat halinde olduklarını da belirten Kiraz, "Gaziantep ilinden Nefroloji Uzmanı Dr. Erkan Mahsereci, Malatya ilinden Organ Nakli Sorumlu Hemşire Mustafa Arslan ve Diyarbakır ilinden Organ Nakli Sorumlu Hemşire Birsen BasılganTeyfur, depremzede böbrek ve karaciğer nakilli hastaların yaşadıkları acı tecrübeler bir araya gelinerek paylaşıldı.

Yaşanan acı tecrübeler milletçe yüreğimiz dağlandı. Onlarla dayanışma içindeyiz" dedi.