Mevsim bahar ‘yine alerjim tuttu’ diyenlerden misiniz?

Bahar alerjisi olanlar, semptomları yatıştırmakla savaşırken baharın gelişine bile sevinemiyor. İç Hastalıkları Uzm. Dr. Ferda Çelik, alerjinin, bağışıklık sisteminin alerjen maddelere karşı gösterdiği abartılı bir tepki olduğunu söyleyerek, "Alerjenlere örnek olarak; polen, küf, toz, hayvan tüyü, akarlar verilebilir. Mevsimsel alerjik hastalarda alerjenler genellikle polenlerdir ve vücutta alerjik reaksiyonlar oluşturur. Alerjenler, iltihaplanmaya sebep olarak hastalardaki alerji şikâyetlerine neden olur. Bu etkiler sonucunda alerjik nezle, alerjik göz nezlesi, alerjik astım, ürtiker, egzama, gıda alerjileri ve alerjik şok gibi hastalıklar ortaya çıkar'' dedi. Uzm. Dr. Çelik, mevsimsel alerjik hastalıklarda; öksürük, nefes darlığı, hırıltı, burun akıntısı, hapşırık atakları, burun tıkanıklıkları, gözlerde kaşınma ve yanma, kızarıklık vücutta kaşıntı gibi şikâyetler görülebileceğine de dikkat çekti. Uzm. Dr. Çelik, polenlerin artışıyla başlayıp Haziran ayının ilk haftalarına kadar süren mevsimsel alerjik hastalıkları ve bunlarla başa çıkmanın yollarını tek tek paylaştı. İşte yaşamı kabusa çeviren mevsimsel alerjilerle baş etme yolları:Alerjenlerin hava yolu ile burnun iç dokusuna yapışarak iltihaplanmaya neden olmasıdır. Bu hastalarda burun tıkanıklığı, burunda akıntı, gözlerde kaşıntı, sulanma, boğazda kaşıntı, öksürük, baş ağrısı, göz altlarında morluk gelişebilir. Bu şikâyetleri olan hastaların sigara içilen, tozlu ortamlarda bulunmamaları, dışarı çıkacaklarsa maske, gözlük kullanmaları, eve gelindiğinde duş almaları, özellikle polenlerin yoğun olduğu sabah saatlerinde dışarıya çıkmamaları gerekiyor. Klimalarında filtre olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir.Alerjenler hava yolu ile akciğerlerde iltihaplanmaya neden olur. Belirtiler; nefes almada zorluk, öksürük, hırıltılı solunum, göğüste sıkışma veya ağrıdır. Bu şikâyetleri olan hastaların sigaradan ve sigara dumanına maruz kalmaktan kaçınmaları, tozlu ortamdan korunmaları, çamaşırlar kapalı ortamda kurutulmalı, yatarken pencereler kapalı olmalıdır.Alerjenlerin gözde iltihaplanmaya neden olmasıyla gözde yanma, göz kapaklarında sulanma, gözde ve burunda sulanma ile kendini gösterir. Bu şikâyetleri olan hastaların polenlerin yoğun olduğu ve güneş ışınlarının dik olduğu gündüz saatlerinde güneşe çıkmamaları, dışarı çıkarken güneş gözlüğü, şapka, şemsiye kullanmaları, polen filtresi olan klimaların kullanılması, sigara dumanından ve tozlu ortamlardan kaçınmaları, sık sık el- yüz yıkanması, tek kullanımlık havlu kullanmaları, makyaj yaparken hijyene dikkat etmeleri gerekir.Uzm. Dr. Çelik, bahar alerjileri yaşayanların tedavisi konusunda şu bilgileri paylaştı: ''Bu şikâyetleri olan hastalar öncelikli olarak ilgili hekime başvurmalıdır. Hastanın şikâyetleri ve hikâyesi değerlendirildikten sonra burun, gözler ve solunum sistemi muayenesi yapılır.Tanıyı desteklemek için yetişkin alerji testleri, spesifik serum IgE düzeyi tayinleri yapılabilir. Deri testinde alerjenin çok ince bir iğne ve enjektör yardımıyla deri içine verilmesiyle uygulanır. Tanı konduktan sonra hastalara ilaç tedavisi, burun spreyleri ve göz damlalarına başlanır. Eğer hasta bu tedavilere dirençliyse aşı tedavisi İmmünoterapi denen alerji aşısı yapılabilir. Koldan cilt altına enjeksiyon şeklinde yapılır. Diğer tedavilerle yeterli sonuç alınamayan hastalarda uygulanan bir yöntemdir. Hastada en az iki mevsim veya 6 ay alerji bulguları varsa aşı düşünülebilir."Uzm. Dr. Ferda Çelik, polenlere karşı alınacak önlemleri şöyle sıraladı:Sabah saatlerinde dışarı çıkmayınFiltreli hayata geçinEve girer girmez duş alınÇamaşırları dışarıda kurutmayınBeslenmenize özen gösterinAlerjinizi artıracak aktivitelerden uzak durunKoruyucu gözlük kullanın ve gözünüzü ovalamayınPencereler kapalı uyunmalıHijyene dikkat edinSıvı alımını artırınUzm. Dr. Çelik, bahar alerjilerinde beslenmeye de önem verilmesi gerektiğinin altını çizerek "Mevsimsel alerjik hastalıklarda beslenme önemlidir. Alkol, kafein, endüstriyel ürünler, işlenmiş hazır gıdalardan uzak durmak gerekir. Tedaviyi desteklemek için ise bazı besinlerden yararlanmakta fayda var. Bu dönemde kemik suları, probiyotikler, taze sebze ve meyveler ile bol sıvı tüketilmelidir. Varsa eksik vitaminler yerine konmalıdır. D vitamini düzeyi yeterli olmalı ve Omega 3 kaynaklarından faydalanılmalıdır.