Adana 5 Ocak ve Osmaniye Devlet Hastanesi hizmete açıldı

Adana'nın Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'nde hizmete giren ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip 200 yataklı 5 Ocak Devlet Hastanesi Adanalıları birçok yeniliklerle buluşturacak. 44 bin metrekare arsa üzerinde 6 bin 500 metrekare alana kurulu 39 bin metrekare kapalı alanı bulunan Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi modern mimari anlayışla inşa edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi hizmete açıldı. 200 yatak kapasiteli. 48 polikliniği, 5 ameliyathanesi var. Yoğun bakıma ayrılan yatak sayısı 23. Koroner yoğun bakım, yanık ünitesi, palyatif servisi, kemoterapi özellikli hizmetleri arasında. Hastane 39 bin metrekare kapalı alana sahip."

Bu arada 900 yatak kapasiteli. 232 polikliniğe, 24 ameliyathaneye sahip Osmaniye Devlet Hastanesi'nde vatandaşlara hizmet vermeye başladı. 200 bin metrekare kapalı alana sahip, depreme karşı 541 adet sismik izolatörle güçlendirilmiş olan hastanede Nükleer Tıp Merkezi, Medikal Onkoloji, Koroner Anjiyografi, Uyku Laboratuvarı, Çocuk İzlem Merkezi ve Anne Oteli bulunuyor.