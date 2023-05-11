Adana olarak koruyucu aile sıralamasında Türkiye'de 5'inci sırada bulunduklarını ifade eden İl Müdürü Nevzat Özer, "376 çocuğumuz, 263 koruyucu ailemizin sıcak yuvalarındalar. Koruyucu aile olmak bir kalp hareketidir. Koruyucu ailelerimize devletin gülen yüzü, şefkat eli oldukları için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

21. yüzyılda anne-baba olmak daha etkin ve yetkin bir çaba gerektirdiğinin altını çizen Özer, "Çağımızda çocuğun dikkatini cezbedecek ve dağıtacak bir sürü uyarıcı var. Büyük bir sanal otobandalar ve bu sanal otobanda birilerine neredeyse çarpmamaları imkansız gibi. Çocuklarımızın dikkatini çekmek zorundayız ve bize emanet olan çocuklarımızın uzun süre ekrana maruz kalmasına izin vermemeliyiz. Çocuklarımızın teknolojiyle doğru tanıştırılması; sosyal ilişkileri ve zihinsel faaliyetlerini aktif şekilde kullanmaları için oldukça önemlidir. Bu konuda biz büyüklere ve eğitimcilere çok iş düşüyor" diye konuştu.

İl müdürlüğünde görevli psikolog Merve Pazar, sosyolog Mehtap Günay ve sosyal çalışmacı Şükür Kılıç tarafından "0-6 Yaş Çocukların Bilişim Teknolojileriyle Uygun Tanıştırılması", "Bağımlılık-Madde Bağımlılığı" ve "Koruyucu Aile Olmak" konularında sunum yaptı. Psikolog Merve Pazar, "Özellikle aile perspektifinde baktığımızda çocuk ve ebeveyn arasında güçlü bağların olması, uygun sınırlar oluşturmak, hayır diyebilme becerisi kazandırmak ve rol model olmak çok önemli koruyuculardır. Bu kapsamda bağımlılıktan korumak için çocuklarımıza; kendini tanıma, öfke kontrolü, stresle baş etme becerileri, problem çözme becerisi gibi yaşam becerileri kazandırmalıyız" diye konuştu.

Sosyolog Mehtap Günay ise ''Teknoloji bağımlılığı, teknolojiyi kullanmada ve onunla ilişkide kişinin iradesini kaybetmesi, kendini denetleyememesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlaması hâlidir. Teknolojinin zararlarına bakacak olursak özellikle 0-2 yaş çocukların dil gelişimlerini olumsuz etkilenmesine sebep olup konsantrasyon-odaklanma problemleri ve davranış bozukluklarına neden olabilir. Çocuklarımıza güvenli internet kullanımında rehberlik etmeliyiz" şeklinde konuştu.