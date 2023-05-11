PSA’nız normal çıksa da prostat kanseri olabilirsiniz

Her prostat büyümesi kanser midir? Artık prostat kanserine erken teşhiste gelişen teknoloji ile birlikte biyopsisiz Multiparametrik MR ile yarım saatte tanı konuluyor. İstanbul Cerrahi Hastanesi Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Birnur Yılmaz, erkeklerin korkulu rüyası prostatta erken tanının önemini anlattı. Doç. Dr. Yılmaz, erkeklerin en çok yakalanma riski olan prostat kanseri tanısında iyi huylu prostat ile kanserin çok iyi ayırt edilmesi gerektiğini belirterek, gelişen teknoloji ile birlikte erken tanı yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Doç. Dr. Yılmaz, prostat bezinin, erkeklerde mesane çıkışında bulunan bir salgı bezi olup, en sık kanser saptanan organ olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "20-30 gram ağırlığında olan bir salgı bezidir. İyi huylu prostat büyümesi, prostatit ve skar gibi, iyi huylu prostat hastalıkları, prostat kanseri ile karışabilir. Prostat biyopsisi, tanıda altın standart olmasına rağmen, hedefe yönelik bir inceleme değildir. Multiparametrik Prostat MR günümüzde, prostat kanseri saptanması ve evrelemesinde, en iyi tanı metotlarından biridir."PSA (Prostat Spesifik Antijen) taramasının, erkeklerde 50 yaşından itibaren rutin kontroller arasında yer aldığına dikkat çeken Doç. Dr. Yılmaz, "PSA seviyesi yaşla farklılık gösterir. PSA değerlerindeki yükselmeler, prostat kanseri varlığı konusunda uyarıcı niteliktedir. Çeşitli araştırmalara göre değişik oranlarda olsa da ortalama yüzde 10 popülasyonda normal PSA değerleri olan kişilerde de prostat kanseri çıkabilir. PSA taraması erken tanı, erken klinik evre ve daha düşük Gleason skorlarında tümör saptanmasını sağlar. Tanısal görüntülemenin ana amacı prostat kanserini erken saptamaktır. Erken tanı, başarılı kanser tedavisinin anahtarıdır" dedi.Prostat kanseri; erkek kanserlerinin yüzde 25'ini oluşturmaktadır" diyen Doç. Dr. Yılmaz, şunları söyledi: "Erkeklerde en sık tanı konulan kanser tipidir. Yaşam boyunca her 6 erkekten birinde prostat kanseri görülebiliyor. Doğru evreleme ve tümör lokalizasyonu belirlenerek minimal cerrahi tedaviler ile tedavi sağlanabilmektedir." Doç. Dr. Yılmaz, prostat kanserinin sebeplerinin kesin olarak bilinmediğini söyleyerek "Yapılan araştırmalar, prostat kanseri gelişme riskini yaş, ailede prostat kanseri öyküsü, hayvansal yağlardan zengin beslenme gibi faktörler artırdığını göstermiştir" dedi.50 yaşından itibaren, genelde erkeklerde prostat büyümesinin başladığını belirten Doç. Dr. Yılmaz, "30'lu yaşlarda da prostat bezi büyümesi olmaktadır. Ama bunlar genelde prostat iltihabına bağlı büyümelerdir. 50 yaşından sonra, testestoronun vücuttan çekilmesi ve östrojenin yükselmesi ile prostat bezi içinde adenom dediğimiz nodüler lezyonların ortaya çıkmasına ve prostat bezinin büyümesine sebep olmaktadır" dedi. Prostatta büyümenin idrar kanalında tıkanmaya sebep olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yılmaz, " Zor idrara çıkma, kesik kesik idrar yapma gibi belirtiler görülmektedir. Bu durum idrar yolu enfeksiyonu oranını arttırmaktadır. Onun için önlem alınması ve tedavi edilmesi gerekmekte ve hiç önemsenmez ise böbrek yetmezliğine bile neden olabilmektedir" dedi.Günümüzde prostat dokusu hakkında anatomik ve fonksiyonel bilgi sağlayan, prostat kanserini saptamada ve lokalize etmede kullanılan Multiparametrik MR (Mp MR) uygulandığına dikkat çeken Doç. Dr. Yılmaz, "Çekim sırasında hastanın hiçbir şekilde acı hissetmediği Multiparametrik Prostat MR, üç farklı incelemenin aynı anda yapılması nedeniyle ortalama 30 dakika sürmektedir. PSA yüksekliğinde; Multiparametrik Prostat MR ile tümörlü dokular, iyi huylu dokulardan daha kolay ayırt edilebilmektedir. Bu da hastaya gereksiz biyopsi yapılmasını engellemekte ve prostat içindeki tümörün yeri daha net belirlendiği için de hedefe yönelik biyopsi yapılmasını mümkün kılmaktadır" dedi.