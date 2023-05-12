Çocuklarda korkutan hastalık miyokardit

Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Akif Çelik, 'miyokard'ı, kalp yetmezliği, ritim bozukluğu ve ani ölüm gibi çeşitli komplikasyonlara yol açabilen kalp kasının iltihaplanması olarak tanımlayarak, "Miyokardit her yaşta ortaya çıkabilmesine rağmen, çocuklarda nispeten nadirdir. Hastalık bebeklik ve ergenlik döneminde iki pik yapar. Otopsi çalışmalarında tüm pediatrik ölümlerde yüzde 2 oranında miyokardit tanısı konmuştur" dedi.Bazı bakteri, mantar ve parazit gibi mikroplardan kaynaklanan enfeksiyonların da çeşitli etkenler ile miyokardite neden olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Çelik, "Miyokarditte virüs, özellikle de enteroviruslar, koksakivirus, ekovirus, poliovirus ve adenovirus ilk sıralarda etken olarak yer alırlar. Ayrıca son yıllarda parvo virus b 19'un da sık miyokardit yaptığı görülmektedir. Çoğu durumda, viral enfeksiyonlar çocuklarda miyokarditin birincil nedenidir. Miyokardite neden olabilen virüsler genelde üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan grip benzeri hastalıklar yapan mikroplardır. Miyokardite neden olabilecek diğer faktörler arasında romatizmal bozukluklar, ilaç hassasiyetleri ve çevre kirliliği etkenlerine maruziyet de yer alır" dedi.Kalp kasının iltihaplanmasının belirtilerini de sıralayan Uzm. Dr. Çelik, şunları söyledi: "Çocuklarda miyokardit yani kalp kasının iltihaplanması belirtileri durumun ciddiyetine göre değişebilir. Bazı durumlarda, çocuklar hiçbir belirti göstermeyebilir. Bununla birlikte, çocuklarda kalp kasının iltihaplanması durumunda genellikle göğüs ağrısı veya göğüste rahatsızlık hissi, nefes darlığı, kolay yorulma, hızlı veya düzensiz kalp atışı, bacaklarda, ayak bileklerinde veya ayaklarda şişme (ödem), bayılma veya baş dönmesi, ateş veya grip benzeri şikayetler görülebilir. Bu belirtilerin başka durumlarda da olabileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, bu çocukların şikayetlerini dikkatli bir şekilde takip etmek gerekmektedir. Uzman bir hekime mutlaka başvurulmalıdır."Çocuklarda miyokarditi teşhis etmek için belli başlı testler yapılması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Çelik, bunları şöyle sıraladı:Kan testleri, miyokardite neden olabilecek virüslerin veya diğer enfeksiyonların varlığını tespit etmeye yardımcı olabilir.EKOKARDIYOGRAM: Bu test, kalbin yapısındaki veya hareketlerindeki herhangi bir bozukluğu tespit etmek için ultrason dalgalarını kullanarak kalbin görüntüsünü üretir.(EKG): Bir EKG, miyokarditi gösterebilen herhangi bir elektriksel değişimin saptanmasına yardımcı olabilir.: Bu görüntüleme, kalbin ayrıntılı görüntülerini sağlar ve kalp kasındaki herhangi bir iltihaplanma veya hasarı tespit etmeye yardımcı olur.: Bu test, iltihaplanma belirtilerini aramak adına mikroskop altında incelemek için kalp kasından küçük bir doku parçasının çıkarılması yoluyla yapılır.Dr. Çelik, miyokardit riskini azaltmak için şu önerilerde bulundu:: Aşılar, çocukları grip ve kızamık gibi miyokardite neden olabilen viral enfeksiyonlara karşı koruyabilir.İyi el hijyeni, miyokardite neden olabilecek virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önleyebilir.Çocuklar hasta insanlarla, özellikle de viral enfeksiyonu olanlarla temastan kaçınmalıdır.Tarım ilaçları ve kimyasallar gibi çevre kirliliği etkenlerine maruz kalmaktan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.Miyokardite neden olabilecek enfeksiyonların erken tespiti ve tedavisi, durumun gelişmesini önlemeye yardımcı olabilir.Çocuklardamiyokarditin, tedavi edilmediği takdirde ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Çelik, "Hızlı tanı ve uygun tedavi ile miyokarditli çocukların çoğu tamamen iyileşebilir. Ebeveynlerin miyokardit semptomlarının farkında olmaları ve çocuklarında bu durumun herhangi bir belirtisi varsa tıbbi yardım almaları önemlidir" dedi.Çocuklarda miyokardit tedavisiyleilgili de Uzm. Dr. Çelik,şunları söyledi: "Hafifvakalarda, çocuklar herhangibir tedaviye ihtiyaçduymayabilir ve kendibaşlarına iyileşebilirler.Bununla birlikte, ciddivakalarda, miyokarditi tedavietmek için durumunnedenine bağlı olarak ilaçtedavisine başlanabilir.Miyokarditli çocuklar içinistirahat şarttır ve durumdüzelene kadar fizikselaktivite kısıtlanmalıdır.Şiddetli miyokarditli çocuklarınakciğerlerde sıvıbirikmesini önlemek içinsıvı alımlarını kısıtlamalarıgerekebilir. Şiddetlivakalarda hastaneyeyatış gerekli olabilir veçocukların oksijen tedavisi,damardan sıvılar,kalbin çalışmasına destekolacak ilaçlar veya diğerdestekleyici tedavilereihtiyacı olabilir."