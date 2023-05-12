Defne Devlet Hastanesi açılışa gün sayıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Mart'ta temelini attığı Defne Devlet Hastanesi'nin neredeyse tamamlanmış hali büyük beğeni topladı. Bitimine yaklaşık 12 gün kalan Defne Devlet Hastanesi'nin sosyal medya hesabından 'İnşaatta 48. Gün' notuyla paylaşılan video 10 bin den fazla beğeni aldı.

Vatandaşlar paylaşımın altına; "Yaparsa AK Parti yapar. Teşekkürler Erdoğan", 'Rekor hizmet, rekor hız' ve "Hastane için 'Uyduruktan temel atıldı, yalan söylüyorlar, yapamayacaklar' diyenlere gelsin" tarzından yüzlerce yorum yaptı.

"TEMELİ ATILMADI" YALANI

Asrın felaketinin zarar verdiği binlerce yapı arasında bulunan hastaneler arasındaki Defne Devlet Hastanesi'nin temeli; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde atıldı. Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde yapılan hastanenin temelinin atılmadığına dair ortaya birçok yalan atıldı. Defne Devlet Hastanesi'ne ait sosyal medya hesabı ise bu yalanlara karşı, yürütülen çalışmaları göstermek adına her gün paylaşım yaptı.

BİTİMİNE 12 GÜN KALDI

Defne Devlet Hastanesi'nin temelinin atılmasından bu yana 48 gün geçti. 80 yoğun bakım yatağıyla, 12 ameliyathanesiyle, tüm branşlarda hizmet verebilecek bir donanıma sahip olacak olan Defne Devlet Hastanesi'nin 48. güne ait paylaşım ise herkesin dikkatini çekti. Bitimine yaklaşık 12 gün kalan hastanenin neredeyse tamamlanmış hali görenleri adeta büyüledi.

10 BİN ÜZERİNDE BEĞENİ

Defne Devlet Hastanesi'nin sosyal medya hesabında "Hatay Devlet Hastanesi İnşaatında 48. Gün" başlığıyla paylaşılan video 600 binin üzerinde izlenilirken yaklaşık 12 bin kişi tarafından beğeni aldı.

Vatandaşlar, paylaşımın altına "Yaparsa AK Parti yapar. Teşekkürler Erdoğan", 'Rekor hizmet, rekor hız' ve "Hastane için 'Uyduruktan temel atıldı, yalan söylüyorlar, yapamayacaklar' diyenlere gelsin" tarzında yüzlerce yorum yapıldı.