Bakliyat mucizesi: Diyabet ve yüksek tansiyonun panzehiri

Türk mutfağında da çok önemli bir yere sahip olan baklagillerin zengin besin öğesi içeriğinin yanı sıra kolay ulaşılabilir ve dayanıklı olması, uzun süre saklanabilmesi ve tüm dünya mutfaklarında pek çok yemekte kendine yer bulması nedeniyle beslenme için temel gıdaların başında yer alıyor.Diyetisyen Sibel Mumcu, "Saymakla bitmeyen faydaları ile beslenme listelerinde de başköşe de olan bakliyatlar; insan sağlığını koruyan, iyileştiren, diyabet, şeker, kalp hastalıkları, yüksek kolesterol ve anemi gibi pek çok sağlık sorunu ile mücadelede öne çıkan önemli bir besin ailesidir. Glüten içermeyen, vejetaryen ve vegan beslenen bireylerin beslenmesinde önemli miktarda protein sağlayan baklagiller, geleceğin gözde gıdaları arasında yer alıyor" dedi.Bakliyatlara sağlık için sıklıkla beslenme listelerinde yer verildiğini söyleyen Diyetisyen Mumcu, "Bakliyatlar sürdürülebilir tarımı teşvik eden ve iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirme konusunda olumlu etkileri olan önemli bir tarımsal ürün grubudur. Yetiştirilirken daha az suya ve daha az sentetik gübreye ihtiyaç duyan baklagiller, büyürken aynı zamanda havadaki azotun toprağa aktarılmasını sağlayarak tarım arazilerinin verimliliğine katkı sağlayarak topraktaki biyoçeşitliliğin korunmasını da büyük ölçüde destekliyor" dedi.Diyetisyen Mumcu, baklagillerin faydalarını şöyle sıraladı:Oldukça besleyici ve yüksek protein içeriğine sahip olan baklagiller, Akdeniz diyetinin önemli bir parçasıdır. Düzenli tüketildiğinde günlük enerji ihtiyacının da önemli bir bölümünü karşılar.E ve B12 dışındaki B vitaminleri ile kalsiyum, çinko, magnezyum, demir, fosfor ve potasyum zengini olan baklagiller, C vitamini içeren besinlerle tüketildiklerinde içerdikleri demirin emilimi daha da kolaylaşır.Genel olarak yağ oranları düşüktür, çözünür lif bakımından en zengin içeriğe sahiptirler ve glisemik indeks değerleri düşüktür. Bu özellikleri ile kan şekerinin kontrol altına alınmasına ve yüksek kolesterolün düşürülmesine olumlu katkıda bulunur.Diyabet ve kalp hastaları için en iyi seçimlerden biri olan baklagillerin obezite ile mücadeleye yardımcı olduğu da çalışmalarla gösterilmiştir. Bu nedenle haftada en az 2-4 kez tüketilmeleri gerektiği önemle hatırlatılmaktadır.Baklagiller, metiyonin adlı aminoasit açısından yeterli bir kaynak olmadığı için tahıllarla birlikte tüketilmelidir. Sahip oldukları proteinin kalitesini artıracak olan bu ikili tüketim, özellikle vegan ve vejetaryen beslenenler için önemlidir.Bakliyatlar, antioksidan bileşiklerce de zengin bir içeriğe sahiptir. Bu bileşikler hücrelerin zarar görmesini engeller veya geciktirirler. Yapılan çalışmalarda antioksidan maddelerden zengin beslenmenin kalp hastalıkları, felç ve kanser gibi hastalıklara yakalanma oranını azalttığı gösterilmiştir.Dıyetısyen Mumcu, bakliyatların kolay sindirilmeleri için iyi pişirilmeleri gerektiğinin de altını çizerek, "Pişirilmeden önce ıslatılan taneler ağırlıkları kadar su çekerler. Sindirim sisteminde önemli problemi olanlar, ıslatılan tanelerin kabuklarını ayırmalıdır. Saklama sırasında nem kontrolü ve haşerelerden korumak önemlidir. İyice kurutulan ürünler serin ve kuru yerlerde muhafaza edilmeli" dedi.