Depremzede çocukların kahraman doktorları! Hekimliğin en iyisi bizim ülkemizde

58. Türk Pediatri Kongresi Kıbrıs'ta gerçekleştirildi. Deprem bölgesindeki çocukların sağlık sorunlarıyla ilgili ellerinden gelen katkıyı sağlayarak bu bölgede yaşanan acıları gidermeye çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, şunları söyledi: "Türkiye Pediatri Kurumu olarak depremde değişik uzuvlarını kaybetmiş yaklaşık 800 çocuk olduğunu biliyoruz. 0-21 yaş arası bu çocukların hem protezlerinin takılması, hem de bu çocuklara fizyolojik ve psikolojik alanda destek sağlanmasını çok önemsiyoruz. Tabii bu çocuklar büyüdükçe bu protezler de değişecek. Yani bir ne bileyim 3 aylık, 6 aylık bir senelik bir projeden bahsetmiyoruz. Hatta biz buna sürdürülebilir bir proje diyebiliriz. Şimdiye kadar 140 başvuru aldık. 18 çocuk değerlendirme sürecinde, 3 çocuğun ise protezi takıldı. Bu proje bizim için çok kıymetli. Amacımız çocukları fiziki ve mental açıdan sağlıklarına kavuşturmak. Şimdilik sadece depremzedelere hizmet veren bir proje olsa da zaman içerisinde başka nedenlerle ampute olmuş çocuklara da hizmet vermeyi planlıyoruz. Amacımız bir Ar-Ge bölümü kurarak, protez üretimi, uygulamaları gibi bir takım ek birimler oluşturmak" dedi. Prof. Dr. Çokuğraş ayrıca, Arsuz'da bir kreş yaptırmayı planladıklarını ve çocukları burslarla destekleyeceklerini de kaybetti.

PEDİATRİ ARTIK TERCİH EDİLMİYOR

Kongrede, çocuk sağlığı ve hastalıkları asistanları ve uzmanların sorunlarını da masaya yatırdıklarını söyleyen Prof. Dr. Çokuğraş, "Yakında pediatri uzmanı bulamayacağız" diyerek, şunları söyledi: "Pediatrinin 17 ya da 18 yan dalı var. Onların ciddi sorunları var. Pediatri artık tercih edilebilir bir uzmanlık alanı olmaktan çıkıyor. Yani uzman olan birisi neyi tercih ediyor işte saldırıya uğramayacağı, nöbetlerinin olmadığı ya da çok hafif geçtiği yani tırnak içinde göreceli daha rahat bir branşı seçiyor. Mesela dermatoloji seçiyor, mesela biyokimyayı ya da radyoloji seçiyor. Ama bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak istemiyor."

EN İYİ HEKİMLİK VE EN İYİ ULAŞILABİLİR HEKİMLİK BİZDE

Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fügen Çollu Çokuğraş ise Türkiye'nin hastanın hekime ulaşmada en iyi ülkelerden biri olduğunu belirterek; "Sevgili arkadaşlar, hekimliğin en iyisi aslında bizde. Yurt dışına baktığınız zaman hepimizin yurt dışından hastası var. İşte Hollanda'da, Almanya'da, orada burada bu kişiler ne yazık ki uzmana istedikleri zaman ulaşamıyorlar. Bizde böyle bir şey söz konusu değil. Hâlbuki en iyi hekimlik bizde, ulaşılabilir hekimlik bizde. Ama bunu bizim halkımız hala anlamış değil. Anlamıyorlar. Çünkü yurt dışında ne olduğunu bilmiyorlar. Oradaki aynı sistem olsa asla hekime ulaşamayacaklar. Bu son derece önemli bir şey" dedi.