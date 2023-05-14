Kalp yaşınız kaç?

Günümüzün en yaygın hastalıkları arasında yer alan, kalp ve damar hastalıkları ölümlerin de önde gelen nedenleri arasında yer alıyor. Ani kalp krizlerinin büyük bir çoğunluğu ise klinik anlamda hiçbir şikayeti olmayan kişilerde meydana geliyor. Kalp hastalıklarından korunmak için risk profilinin belirlenmesi ve uygun korunma programlarının uygulanması atılacak adımların başında yer yer alıyor. Özellikle 40-70 yaş arası sağlıklı kişilerde gerçekleştirilen koroner arter kalsiyum skorlama tetkiki ile hem kalp krizi riski hem de kalp yaşını öğrenmek mümkün olabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Karaca, kalp krizi riskini saptanmasında belirleyici "Koroner arter kalsiyum skorlama tetkiki" hakkında bilgi verdi.
RİSK PROFİLİNİN BELİRLENMESİ ÖNEMLİ
Uzm. Dr. Karaca, ani kalp krizlerinin büyük bir çoğunluğunun klinik hiçbir şikâyeti olmayan kişilerde yaşandığına dikkat çekerek "Bu nedenle erken tanı ve tedavi son derece önemlidir. Kalp ve damar hastalıklarının önlenebilmesi için öncelikle risk profilinin belirlenmesi ve bu risk profiline göre uygun korunma yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir" dedi.
Kalp damarlarındaki kireçlenmenin varlığını ve yaygınlığını görüntülemede yardımcı olan koroner arter kalsiyum skorlama tekniğinin kalp hastalıklarının erken teşhisi bakımından önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Karaca, şöyle dedi: "Damar kireçlenmesinin görüntülenmesiyle klinik bulgunun yani hiçbir şikâyetin olmadığı dönemde kalp damar hastalığını saptayarak ilerlemesini ve olası kalp krizleri engellenebilmektedir. Bir tarama testi olan koroner arter kalsiyum skorlama tekniği 40 - 70 yaş arasındaki sağlıklı kişilere yapılıyor."
15 SANİYEDE KALBİNİZİN SKORUNU ÖĞRENİN
Uzm. Dr. Karaca, tekniğin nasıl uygulandığını şöyle açıkladı: "Tomografi cihazıyla düşük dozda radyasyon verilerek yaklaşık 15 saniyede çekilen koroner arter kalsiyum skorlama testi damardan ilaç verilmediği için böbrekleri de etkilememektedir. Oldukça basit ve güvenilir bir test olan koroner arter kalsiyum skorlama testi özellikle girişimsel anjiyografi gerekliliğini belirlemede katkı sağlayabilmektedir. Bu sayede damar kireçlenmesinin kesin göstergesi olan kalp damarlarındaki kalsiyum birikimi damar yolundan ilaç verilmeden görülebilmektedir."
TEDAVİNİZ BU TESTE GÖRE BELİRLENSİN
Koroner arter kalsiyum skorlama tekniğiyle elde edilen sonuçların geleneksel risk faktörlerine dayalı risk skorlama yöntemleri ile birlikte kullanıldığında ek bilgi sağlayarak hastaların izlem ve tedavisinde katkı sağlayabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Karaca, şöyle dedi: "Koroner kalsiyum yükü arttıkça, kalp krizi geçirme riski de göreceli olarak artmaktadır. Kalsiyum skorunun 100'ün üzerinde bulunduğu tüm hastalar kan sulandırıcı ve kolesterol ilaç tedavisine aday olarak kabul edilmelidir."
SKOR '0' İSE KALP KRİZİ RİSKİ YOK
Kalsiyum skoru 0 olduğunda kalsifik aterosklerotik plak yok anlamına geldiğini söyleyen Uzm. Dr. Karaca, "Yani kalp krizi geçirme riski yok denebilir" dedi.
Ve skor sıralamasını şöyle yaptı:
Skorun 1-10 arasında olması düşük risk
10-100 arasında olması orta risk
100-400 arasında olması yüksek risk
400'ün üstünde olması çok yüksek risk grubu olarak değerlendirilir.
BİR TESTLE KRİZ RİSKİNİ ÖĞRENİN
Koroner arter kalsiyum skorlama yönteminin aynı zamanda kalp ve damar yaşının belirlenmesinde de önemli bilgiler verebildiğini söyleyen Uzm. Dr. Karaca, " Koroner arter kalsiyum skorunun yanında; cinsiyet, total kolesterol, HDL (İyi huylu kolesterol), büyük tansiyon değeri, sigara tüketimi, tansiyon ilacı kullanımı ile kalp yaşı hesaplanabilmektedir" dedi.
KALP YAŞI HESAPLAMASI
Uzm. Dr. Karaca, bunu iki kişi üzerinden örnek vererek şöyle açıkladı:
YAŞ 45 AMA KALP YAŞI 39
1.örnek Ahmet Bey
Koroner arter kalsiyum skoru: 0
Yaş: 45
Cinsiyet: Erkek
Total kolesterol: 250
HDL: 39
Büyük tansiyon: 110
Sigara: İçiyor
Tansiyon ilacı: Kullanmıyor
Hesaplanan kalp yaşı: 39
YAŞ 45 AMA KALP YAŞI 73
2.örnek Mehmet Bey
Koroner arter kalsiyum skoru: 100
Yaş: 45
Cinsiyet: Erkek
Total kolesterol: 250
HDL: 39
Büyük tansiyon: 110
Sigara: İçiyor
Tansiyon ilacı: Kullanmıyor
Hesaplanan kalp yaşı: 73
SONUÇ
Her ikisi de 45 yaşında olan, tüm özellikleri aynı olan Ahmet Bey ile Mehmet Bey arasındaki tek fark olan kalp damarlarındaki kireçlenmenin yani koroner arter kalsiyum skorları ile kalp damar yaşlarının birinde 39, diğerinde 73 çıktığını görmekteyiz. Bu da yapmış olduğumuz bu radyolojik görüntüleme tetkikinin önemini vurgulamaktadır.