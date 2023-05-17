Kulak çınlaması tümör belirtisi olabilir

Halk arasında kulak çınlaması olarak bilinen tinnitus, günlük hayatta birçok kişinin karşılaştığı bir sağlık sorunundur. Kulak Burun ve Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt, genelde hafif düzeyde ve kısa süreli olduğu için gerekli hassasiyetin gösterilmediği kulak çınlamasının, uzun süreli olduğu zamanlarda hastalarda tükenmişlik hissi, stres, uyku sorunları, odaklanmada zorluk, bellek sorunları, depresyon, anksiyete, sinirlilik ve baş ağrısı gibi durumlara sebebiyet verdiğini söyledi. Prof. Dr. Bayazıt, "Aynı zamanda kulak çınlaması basit ve anlık bir şikayet olabileceği gibi kafatası tümörleri, dolaşım bozuklukları, damar hastalıkları gibi önemli bir hastalığın belirtisi olarak da karşımıza çıkabilir. Bu sebeple rutin sağlık kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmemenizi öneririm" dedi. Prof. Dr. Bayazıt, 'Tinnitus yani çınlama nedir?' sorusunu da yanıtlayarak, şunları söyledi: "Bir veya iki kulağınızda çınlama veya başka sesler duymanızdır. Kulak çınlamanız olduğunda duyduğunuz gürültüye harici bir ses neden olmaz ve diğer insanlar genellikle bunu duyamaz. Tinnitus yaygın bir sorundur. İnsanların yaklaşık yüzde 15 ila yüzde 20'sini etkiler ve özellikle ilerleyen yaşlarda daha yaygın olarak görülmektedir."Çoğu zaman çınlama gibi duyulan sesin, bazen uğultu, çan, rüzgâr veya ıslık sesi, makine gürültüsü, hışırtı, nabız sesleri gibi tarif edildiğini belirten Prof. Dr. Bayazıt, şunları söyledi: "Kulak çınlaması olan çoğu insanda yalnızca sizin duyabileceğiniz kulak çınlaması vardır. Kulak çınlamasının sesleri alçak bir kükremeden yüksek bir gıcırtıya kadar değişebilir ve bunu bir veya iki kulakta duyabilirsiniz. Bazı durumlarda, ses o kadar yüksek olabilir ki, konsantre olmanızı veya diğer sesleri duymanızı engeller."Dr. Bayazıt, kulak çınlamasının nedenlerini şöyle sıraladı:İşitme kaybı.Kulak enfeksiyonu veya kulak kanalı tıkanıklığı.Baş veya boyun yaralanmaları.İlaçlar. Bazı ilaçlar, kulak çınlamasına neden olabilir veya kulak çınlamasını kötüleştirebilir.Bir iç kulak bozukluğu olan Meniere hastalığı.Orta kulağı üst boğazınıza bağlayan tüp her zaman genişleyerek kulağınızı dolu hissettirebilir.Kulak kemikçiklerinin yapısal bozuklukları.İç kulakta kas spazmları.Başınızın her iki yanında, kulaklarınızın önünde bulunan ve alt çene kemiğinizin kafatasınızla birleştiği yer olan TME ile ilgili sorunlar, kulak çınlamasına neden olabilir.Baş, boyun veya beyin tümörleri.Kan damarı bozuklukları.Diyabet, tiroid sorunları, migren, anemi gibi rahatsızlıklar.Dr. Bayazıt, kulak çınlamasının günlük yaşantınızı, sosyal ve psikolojik durumunuzu etkileyebileceğini belirterek, "Kulak çınlaması ile işitme kaybınız veya baş dönmesi varsa, çınlamanın bir sonucu olarak endişe veya depresyon yaşıyorsanız en kısa sürede KBB hastalıkları uzmanına gitmelisiniz" dedi.PROF. Dr. Bayazıt, kulakta çınlamanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilediğini söyleyerek, çınlamanın etkilerini şöyle sıraladı:Tükenmişlik hissiStresUyku sorunlarıOdaklanmada zorlukBellek sorunlarıDepresyonAnksiyete ve sinirlilikBaş ağrısıİş ve aile hayatı ile ilgili sorunlarPROFDr. Bayazıt, fabrika ve inşaat işçileri, müzisyenler ve askerler gibi gürültülü ortamlarda çalışanların özellikle risk altında olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: "Yaşlandıkça, kulaklarınızdaki işlevsel sinir liflerinin sayısı azalır ve muhtemelen kulak çınlaması ile ilişkili işitme sorunlarına neden olur. Erkeklerin kulak çınlaması yaşama olasılığı daha yüksektir. Sigara, alkol almak da kulak çınlaması riskini artırır. Obezite, kardiyovasküler problemler, yüksek tansiyon ve kafa travması öyküsü, kulak çınlaması riskinizi artırır."PROF. Dr. Bayazıt, kulak çınlamasını önlemek için neler yapılması gerektiğini de şöyle sıraladı:Kulağı sesten koruyucu ekipmanlar kullanın.Yüksek sesten uzak durun.Kalp damar sağlığınıza dikkat edin.Alkol, kafein ve nikotini sınırlayın.