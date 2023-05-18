Ergenlikte ‘0’ beden algısı beslenme bozukluğu sebebi

58. Türk Pediyatri Kongresi geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta gerçekleştirildi. Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş, çocuklarda beslenme bozuklukları ile ilgili çarpıcı detaylar paylaşarak "Şekerli, katkı maddeli paketli gıdalarla beslenmenin bir tarafı obezite, bir tarafında da sağlıksız beslenme tehlikesi var" dedi. Prof. Dr. Çokuğraş, Türk çocuklarının beslenme haritasını şöyle değerlendirdi: "5 yaşın üzerinde baktığınız zaman her 5 çocuktan 1'inde obeziteye gidiş söz konusu. Beslenme açısından baktığımızda geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de 37 merkezde yaptığımız bir çalışmada, hastaneye yatan çoçuklarda beslenme bozukluğu durumunun nasıl olduğunu irdelemiştik. Beslenme yetersizliği açısından oran yüzde 16'ydı. Yani 100 çocuktan 16'sında beslenme bozukluğu söz konusuydu. Bu hastaları, hastaneye yatırdığımızda eğer bu çocuklarda beslenme bozukluğu var ise tedavileri de etkili olmuyor. Bu hasta, enfeksiyon hastasıysa antibiyotiğe, yeterli yanıt veremiyor. Bunlar son derece önemli. Bu bakımdan bir kere Türkiye'de 10 sene önce beslenme bozukluğu yüzde 16'larda ise bu beslenme bozukluğunun önümüzdeki 10 yıl içinde artacağını düşünüyorum" dedi.Prof. Dr. Cokuğraş, 0-18 yaş çocuklardaki beslenme bozukluğunun önüne geçmek için ne yapılması gerektiğini ise şöyle anlattı: "Burada çok saç ayağı var. Birincisi aile son derece önemli. Ailenin bilinçlenmesi beslenmeyle ilişkili olarak çocuğun ilk 5 yaşı çok önemli. İkincisi okul çağında öğretmenler son derece önemli. Kantinlerde belli bir takım kısıtlamalar yapıldı biliyosunuz. Daha da yapılması gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka devlet okullarında yemeğin evden getirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Düzgün bir şekilde okulda, proteini, karbonhidratı, yağı miktarı düzenlenmiş bir şekilde çocuğu beslerseniz, ailede beslenmemesi halinde bile bu çocuğun beslenme bozukluğu ortaya çıkmaz.""HADİhep beraber glütensiz beslenelim", "Hadi hep beraber su diyeti yapalım", "Bilmem kaç saatlik oruç diyeti yapalım" gibi aslına bakarsanız hiç bizim organizmamızla bağdaşmayan bir takım diyetler var" diyen Prof. Dr. Cokuğraş, şunları söyledi: "Bu diyetler daha sonra ki yaşamları açısından hem entelektüel hayatlarını bozuyor hem de beyinlerinin yeterince çalışmasını engelliyor. Birtakım minarellerin, bir takım makro elementlerin bozulması, daha sonra ne yazık ki farklı birtakım hastalıklara yol açabilecektir. Bu bir kanser de olabilir. Kendi genetiğinde bir hastalık var ise bu hastalığın tedavisini de çok daha zor hale getirecektir."SOSYAL medyanın, mükemmellik algısının 18 yaşına kadar çocukları nasıl etkilediğini ise Prof. Dr. Cokuğraş, şöyle açıkladı: "Adölesan dönemi yani biz 18 yaşına kadar çocuk diyoruz. Adölesan döneminde sosyal medya grupları var. Anoreksiya grupları. Böyle hastalarımız var hastaneye yatırdığımız. Örneğin 1,5 yıl önce yatırdığımız bir hastamız 14 yaşında. Vitaminleri düştüğü için B12 ve diğer vitaminleri düştüğü için beyinde atrofi küçülme başlamıştı. Çocuğu ikna edemiyorsunuz yemeğe. Biz burundan, damardan besliyoruz ama hastaneden çıktığı zaman bu çocuk aynı oluyor. "PROF. Dr. Cokuğraş, yiyecek, içecek reklamlarına da dikkat çekerek, "Çocuklarda obeziteyle ilişkili olarak aktivite özendirilmeli. Bir çikolota reklamı mı yapılıyor. O reklamı yaparken, aktivite koymayı da mecbur kılmalıyız. Reklam içinde aktivite ve spor çağrısı şart. Çocukları akvitiveye, spora, satranca yöneltin" dedi.'SIFIR beden' tehlikesine dikkat çeken Prof. Dr. Çokuğraş, "Harika' diyorlar birbirlerine ki harika değil. Bu çocuklar adölesan, 18 yaştalar, bazen 5 sene, bazen 6 sene sonra bu çocuklar evleniyorlar. Bu annelerden doğan bebeklerde maalesef bazen prematüre oluyorlar. Bazen bu anne adaylarının çocukları anne karnında yeterince makro ve mikro besinleri alamadığı için zamanında doğsalar bile düşük doğum ağırlıklı oluyorlar. Bir takım bozukluklarla doğuyorlar. Ciddi derecede sıkıntılar ortaya çıkıyor" dedi.PROFDr. Çokuğraş, beslenmede ilk 5 yaşın son derece önemli olduğunu vurgulayarak "Biz pediatristlere bu konuda ciddi bir görev düşüyor. Bütün çocukları mutlaka bu açıdan izlememiz gerekiyor. Beslenme, ilk 5 yaşta son derece önemli. Bu çocuğun daha sonraki hayatındaki sağlığını etkiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın beslenme destekleri de var, ücretsiz. Bu çocuklara bunları vermek mümkün. Birtakım enteral nütrisyon solüsyonları, proteini, yağı, karbonhidratı uygun olan solüsyonlar. Saptayıp, gereken çocuklar için verilmesi lazım" dedi.