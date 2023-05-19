Gençlerin beli ağrıyor

Bağcılar Şafak Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Genç, yaşamı kabusa çeviren bel ağrıları ile ilgili bilgiler verdi. Op. Dr. Genç, ağır yük taşıma, düşme, travma, obezite gibi nedenlere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek "Bunların sonucunda diskin (annulus fibrosusun) yırtılması ile içteki jel pelte (anulus pulposus) omurilik kanalına doğru taşarak fıtığın ortaya çıkmasına neden olur. Bu şekilde ortaya çıkan hastalığa tıp dilinde lomber disk hernisi, halk arasında ise 'bel fıtığı' denir" dedi. Bel ağrısıyla bel fıtığını birbirine karıştırmamak gerektiğini söyleyen Op. Dr. Genç "Bel ağrısı olunca hemen bel fıtığı olduğu kanısı gelişir. Oysa bel ağrılarının büyük çoğunluğu bel fıtığından değil ama kas ve eklem zorlanmalarından kaynaklanır. Bunlar çoğunlukla kendiliğinden geçer" dedi.Bel ve sırt ağrılarının çağımızın en yaygın hastalıkları arasında olduğunu söyleyen Op. Dr. Genç "İnsanların yüzde 85'i bel ağrısı çekiyor ve hayatlarında en az bir kez bu rahatsızlıklardan doktora başvuruyor. Bel bölgesi vücudumuzun en fazla yükü taşıyan bölgesidir" dedi. Pandemi döneminde özellikle ileri yaş grubunun çok etkilendiğini söyleyen Op. Dr. Genç, "Özellikle eve daha çok kapanmak zorunda kalan ileri yaş grubunda, bel ve omurga hastalıkları fazlalaştı. Eğitim ve çalışma tarzlarının online oluşu, oturarak çalışma şeklini zorunlu kıldı. Bu dönemde 20 ve 30'lu yaş grubunda bel ağrıları ve fıtıkları arttı" diye konuştu.Bel ağrısı görülme yaşının 20'lere kadar düştüğünü söyleyen Op. Dr. Genç, şunlara dikkat çekti: "20 yaş öncesinde bel fıtığı halen çok nadir gördüğümüz bir durumdur. Ama son yıllarda çocuk ve gençlerde bel ağrıları ve omurga eğilmeleri (skolyoz) daha sık görülüyor. Bunun nedeni ilkokul çağında, ağır okul çantalarının taşınması, ergenlik yaşlarında erkeklerde vücut geliştirme merakının erken yaşlarda başlaması. Ve bilgisayar başında geçirilen uzun zamanlar."Ameliyat kararını vermeden önce MR ve röntgen tetkiklerine baktıklarını söyleyen Op. Dr. Genç "Basit bel ağrılarında medikal tedavi ve istirahat önerilir. Uzun süreli veya ara ara tekrarlayan bel ağrılarında egzersiz ve fizik tedavi öneriyoruz. Bel ağrılarında bizim beyin cerrahisinde uyguladığımız yöntemler epidural enjeksiyon ve RF nükleoplasti uygulamalarıdır. Bel fıtığında ise mikrocerrahi ameliyatları en etkili ve tek kesin tedavi şeklidir" dedi.Dr. Genç, şu uyarılarda bulundu: "Erişkin yaşlarda pilatese başlayan insanlar bel ağrıları ve bel fıtığıyla bize sık başvuran hasta grubudur. Pilatese erişkinliğinde başlayanların öncelikle omurgayı güçlendirici egzersizle başlaması daha uygun olacaktır. Genç erkeklerde ise ayakta ağırlık taşımaya dayalı omurga hastalıkları sık görülüyor."OP. Dr. Genç, uzun süre oturarak çalışanların 20 dakikada bir ayağa kalkarak kısa yürüyüşler yapması gerektiğini söyleyerek "Genel olarak 20 dakika hareketsizlik için en az birkaç dakika hareketli ve kısa yürüyüşlerin olduğu bir ara tavsiye ederim" dedi."BELfıtığı kadınlar da mı erkekler de mi daha çok görülür?" sorusuna ise Op. Dr. Genç, şu yanıtı verdi: "Bel fıtığı daha çok 30-50 yaş arasında görülür ve her iki cinsiyette de eşit oranda görülür. Ancak mesleki kaynaklı bel fıtıkları daha çok erkeklerde görülürken, aşırı kilo ve gebeliklere bağlı olarak kadınlarda bel fıtığı oranları artar. Ağır yük kaldırılan meslektekiler en riskli grupta."OP. Dr. Genç, bel fıtığının en önemli belirtilerini söyle sıraladı:Bel ağrısıBacak ağrısı (Tek veya iki taraflı)Hareket kısıtlılıklarıYürümede zorlanmak, sekerek veya topallayarak yürümekOtururken ve kalkarken güçlük çekmekBacaklarda ve ayaklarda uyuşma, karıncalanmaCiddi sinir baskısı olan durumlarda bacaklarda kuvvet kaybıİdrar tutamama, cinsel isteksizlik, kabızlık.