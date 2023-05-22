Dr. Burcu Kardaş Arslan “Vajinal Genişleme Kadınların Cinsel Hayatını Olumsuz Etkiliyor”

Gebelik Sonlandırma, Kadın Hastalıkları & Doğum, Genital Bölge Estetiği başta olmak üzere birçok alanda uzmanlığı bulunan Arslan; vajina daraltma uygulamasının hastanın ihtiyaçlarına göre belirlendiğini belirtti: "Genellikle 1 saatlik işlem sonrasında uygulama tamamlanıyor. Tabi hastanın ihtiyaçları burada temel husus olarak ön plana çıkıyor. Eğer vajinanın dış kısmında bulunan vulvar bölge ile labiumlara ek bir işlem yapılmadıysa, dikiş izleri içeride kalır. Böylelikle dışarıdan görülmez."

"VAJİNA DARALTMA, VAJİNAL GENİŞLEME DURUMLARINDA TERCİH EDİLİYOR"

Vajina daraltmanın temel olarak vajinal genişleme durumlarında tercih edildiğini belirten Burcu Kardaş Arslan, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Yaşın ilerlemesi, genetik yapı, vajinal doğum başta olmak üzere birçok husus; vajinal genişlemeye neden oluyor. Bunun yanı sıra bağ ve kas yapıları genetik olarak zayıf olan kadınların doğum yapması da vajinal genişlemeye sebebiyet verebiliyor. Bu durum, birçok farklı soruna neden olabildiğinden birçok kadın vajinal daraltma uygulamalarına başvuruyor."

"GENEL ANESTEZİ ALTINDA YAPILIYOR"

Hastanın ihtiyaçlarına göre belirlenen vajinal daraltma ameliyatının genel anestezi altında yapıldığını belirten Arslan, "Hastanın işlem sırasında herhangi bir ağrı ya da acı hissetmemesi için genel anestezi kullanılıyor. İşlem genellikle 1 saat sürüyor. Farklı işlemler yapılacaksa sürenin uzayabileceğini söyleyebilirim." dedi.

"AMELİYAT SONRASINDA GENELLİKLE 1-2 GÜN YA DA BİR HAFTADA İYİLEŞME SAĞLANIYOR"

"Ameliyat sonrasında iyileşme aslında son derece kısa sürüyor. Genellikle 1 ila 2 gün ya da 1 hafta içerisinde iyileşme gerçekleşiyor. Fakat tam anlamıyla iyileşme 4 hafta kadar sürebilir. Süreç boyunca hastanın istirahat etmesi son derece önemli. Bunun yanı sıra hekim tarafından belirtilen hususlara da dikkat edilmeli."

"ilandır"