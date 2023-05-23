Yeni Çapa Hastanesi hızla yükseliyor

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne Hasdal'da yepyeni bir hastane inşa ediliyor. 2 yıl kadar önce yapımına başlanan hastane hızla yükselmeye devam ederken ilk etapta bu yılsonu 2 bloku hizmete girecek. Bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen yerde hastanenin yanı sıra öğrencilerin eğitim göreceği alanlar ve hasta yakınlarının konaklayabilecekleri bir otel de inşa edilecek.

İstanbul Üniversitesi Hasdal Yerleşkesi Hastane Binası Projesi sağlık sektörünün gelişen teknolojilerini içerisinde barındıran, gerekli ihtiyaçlara cevap verebilecek seviyede fonksiyonlara sahip erişilebilir sağlık kompleksi olacak.

Toplamda yedi bloktan oluşan bu kompleksin ana bloğu olan A bloğunda; ameliyathaneler, yoğun bakımlar, acil servis ve destek alanları bulunurken B, D, F, G bloklarında bin 200 hasta yatağı, poliklinikler, destek alanları, C ve E bloklarında ise gelişme alanları bulunacak.

TEMELDE İZOLATÖRLER ÜZERİNE İNŞA EDİLİYOR

Ek olarak H teknik birimi ile açık ve kapalı otopark da bulunacak. Deprem riskini minimum seviyelere indirmek için temelde izolatörler üzerine inşa edilen kompleks doğal orman alanının yakınına konumlandırıldı.

Ulaşım açısından da İstanbulluların rahat erişebileceği hastane Hasdal-Kemerburgaz karayolu ile araç erişilebilirliğine imkân sağlıyor. Ayrıca metro istasyonu ile de ulaşım kolaylığı bulunuyor. Ayrıca kompleks şifa bahçeleri, kamusal yeşil alan, ile destekleniyor.

BİN 300 YATAK KAPASİTELİ OLACAK

Her gün 20 bin kişiye poliklinik hizmeti sunulacak olan hastane toplam 900 yatak, yoğun bakımlarla birlikte bin 300 yatak kapasiteli olacak.