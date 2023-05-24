Dün gece horladım mı?

Sabahları yorgun kalkmak, baş ağrısı, sürekli uyku hali, gün içinde konsantrasyon bozukluğu gibi şikayetler, horlama ya da uyku apnesi nedeniyle yaşanabiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yelda Turgut Çelen, horlama ve uyku apnesi hakkında bilgi verdi.Uzm. Dr. Çelen "Horlama, üst solunum yollarında yaşanan hava yolu darlığında yumuşak damağın hava geçerken titremesi sonucu oluşmaktadır. Horlama bir hastalık değil, altta yatan farklı hastalıkların işareti olabilmektedir. Horlamanın birçok nedeni vardır" dedi. Uzm. Dr. Çelen, horlamanın nedenlerini şöyle sıraladı:Aşırı kiloSoluk borusunu, üst solunum yolunu tıkayan, daraltan geçişi azaltan herhangi bir anatomik darlık veya hastalıkÇenede veya üst damakta yaşanan şekil bozukluklarıHamilelikte üst solunum yolu ödeme bağlı daraldığı ve mukozalar şiştiği içinAlkol kullanımı solunum kaslarını gevşettiği içinYoğun sigara içildiğinde, üst solunum yollarında inflamasyon (iltihaplar) ve daralma olduğu zaman horlamalar daha sık görülmektedir.Rahat uyumak için kullanılan uyku ilaçları da horlamayı tetikleyebilmektedir.Küçük dil ve yumuşak damak şişmesi de horlama nedenleri arasındadır.Özellikle çocuklarda bademciklerin ve geniz etinin şişmesi-büyümesi horlamaya ve uyku apnesine yol açabilmektedir."Uyku apnesi ise hava yolunun tamamen tıkanması ve nefesin durmasıdır" diyen Uzm. Dr. Çelen, şunları söyledi: "Uyku sırasında solunum kaslarının gevşemesi, yatay pozisyona geçiş, vücut ve beynin aynı anda dinlenmeye geçmesi gibi nedenlerle her insanın uyku sırasında nefes durması gerçekleşebilir. Uyku sırasında nefesin saatte 5 kereye kadar durması normal kabul edilebilmektedir. Ancak saatte 5'in üzerinde nefes kesilmesi yaşanıyorsa uyku apnesi patolojik bir hal alarak vücuda zarar vermektedir."UYKU apnesinin teşhisinin uyku laboratuvarlarında yapılan nefes, kalp ritmi, beyin dalgaları, uyku kalitesi gibi parametreler incelenerek konulduğunu söyleyen Uzm. Dr. Çelen, tedavinin uyku apnesinin derecesine göre değiştiğini belirtti. Uzm. Dr. Çelen, "Uyku apnesi olan kişilerin derecesini belirlemek tedavi için önemlidir. Saatte 5-15 arası nefes kesilmesi hafif, 15-30 arası orta, 30 üstü ise ağır uyku apnesi olarak sınıflandırılır. Ağır uyku apnesi olan hastalarda genellikle solunum cihazı tedavisi uygulanmaktadır. Hafif ve orta seviye uyku apnesi olanlarda ise uyku pozisyonunu değiştirmek, çenenin öne çekilmesini sağlayan aparatlar ya da anatomik darlık durumunda cerrahi tedaviler tercih edilebilmektedir. Uygulanan tedavilerle uyku apnesi kontrol altına alınabilmekte ve yaşanan şikayetler giderilebilmektedir" dedi.HASTALARIN uykularında kendi horlamalarını veya nefeslerinin kesildiğini hissetmeyebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Çelen, "Genellikle partnerlerinin 'horluyor' ya da 'nefesi kesiliyor' şikayeti üzerine doktora başvurulmaktadır" dedi. Uzm. Dr. Çelen, horlama ya da uyku apnesi olan kişilerin gün içinde yaşadığını şikayetleri şöyle sıraladı:Sabah boğaz ağrısı (ağızın açık uyunması nedeniyle...)Yataktan kalkamamak ve gün içinde yorgun hissetmekGün içinde uyku haliBaş ağrısı (Uykuda alınan oksijen seviyesi azaldığı için özellikle sabahları baş ağrısı yaşanabilir.)Tansiyon yüksekliği ve özellikle ilaç kullanımına rağmen tansiyonun kontrol altına alınamaması.İlaçlara rağmen kontrol altına alınamayan diyabet (şeker hastalığı)Metabolizma yavaşladığı için kilo almakErkeklerde cinsel fonksiyon bozukluğuTrafik kazaları veya ışıklarda uykuya dalmaya kadar varabilen konsantrasyon bozukluğu. Çocuklarda bu durum okul başarısızlığı olarak yansıyabilmektedir.Bazen ani bayılmaların nedeni horlama ya da uyku apnesine bağlı gelişebilmektedir.UZM. Dr. Çelen, uyku apnesinin olmayıp sadece horlamanın yaşandığı durumlarda ise farklı yöntemlerle horlamanın giderildiğini söyleyerek, uygulanacak tedavi yöntemlerini şöyle sıraladı:Yatış pozisyonunu değiştirmekYan yatış yastıkları gibi aparatlar kullanmakÇeneyi öne çeken aparatlarAlkol ve sigaranın bırakılmasıKilo vermekUyku ilacı ya da üst solunum yollarında ödem yapan ilaçların kesilmesiUyku hijyenine dikkat etmek