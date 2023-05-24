Ortopedi uzmanı aileleri uyardı: Bebekleri kundaklamak kalça çıkığına neden oluyor

Gelişimsel kalça displazisi, kalça eklemini oluşturan yapılar arasındaki ilişkinin bozulması sonucu ortaya çıkmakta ve erken tedavi edilmediği takdirde kalıcı sakatlığa neden olmaktadır. Gelişimsel kalça displazisinin ülkemizde görülme sıklığı 1000 canlı doğumda ortalama 5-15 arasındadır. Kalça çıkığında erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Erken tanı konan ve uygun şekilde tedavi edilen hastalarda tam iyileşme görülmektedir.

Ülkemizde yeni doğan döneminde tüm bebekler kalça çıkığı açısından muayene edilmekte ve olası risk faktörlerinden herhangi birini taşıyan hastalar ileri tetkik için ortopedi bölümüne sevk edilmektedir. Yeni doğan döneminde (4-6 hafta) yapılan kalça ultrasonu kalça çıkığı tanısında altın standart görüntüleme yöntemidir.

Doktor Yiğitbay 'Bölgemizde yeni doğanlara sıklıkla kundaklama yapılmakta ve bu durum kalça çıkığına neden olmaktadır. Geleneksel olarak yapılan bu uygulama çocukta kalıcı sakatlığa sebebiyet verebilmektedir. Ayrıca kundaklanıp yüzüstü yatırılan bebeklerde ani bebek ölümleri görülebilmektedir. Bu nedenlerden ötürü özellikle yeni doğan dönemindeki bebeklere tam kundak yapmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca çift bez kullanımı mevcut olan kalça çıkığını tedavi etmemekte ancak normal olan kalçanın gelişiminin devam etmesinde önem arz etmektedir' dedi.