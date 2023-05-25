Kızamık alarmı

Türk Pediyatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Barut, artan kızamık vakalarına dikkat çekti. Doç. Dr. Barut, "Uluslararası Pediatri Derneği ile birlikte yaptığımız çalışmada aşı karşıtlığının yükselişte olduğunu görüyoruz. Toplumdaki oranlarına baktık. Bir tehlikeyi fark ettik. Aşı kararsızlığı büyüyor. Bu büyümenin kanıtı olarak da gördük ki kızamık patladı bu sene. Mesela geçtiğimiz aylarda bir çocuk hastamızın kızamık olduğunu anlayıp hemen maskesini taktırıp, kendimiz de maske taktık ve polikliniğe almadan hemen acile aldık" dedi.Geçtiğimiz aylarda sadece Cerrahpaşa'da 17 kızamık vakası gördüklerini belirten Doç. Dr. Barut "Cerrahpaşa acile günde 100 çocuk hasta geliyor. Günde 2 bin hasta bakan hastaneler var. Türkiye geneline oranlarsak belki 10 binleri bulan kızamık vakası olabilir. Böyle giderse artarak devam eder" diye konuştu. Kızamık çok bulaşıcı bir hastalık olduğu için bu vakaların artabileceğine dikkat çeken Barut, "Kızamığın bulaştırabilme oranı çok yüksek ve birkaç dakika yan yana otursak dahi geçebilir. Toplumda aşılanmayanların oranı artınca büyük bir salgın şeklinde ortaya çıkacak. Kızamık için yüzde 95 oranında aşılama kritik bir eşik. Her hastalıkta bu yüzde farklıdır. Kızamıkta yüzde 95'in altına düşmemeli" dedi.Daha önce aşılamanın yüzde 95'lerin üzerinde olduğu için kızamık görülmediğini belirten Doç. Dr. Barut "Biz asistanlık yıllarımızda kızamık görmemiştik. Son 4-5 senedir kızamık görmeye başladık. Bulaşıcı hastalıkların sayısı aşı kararsızlığı ile birlikte artacak" yorumunda bulundu. "Bizim hepimizin kızamık aşısı var" diyen Doç. Dr. Barut, şunlara dikkat çekti: "Antikorlarımız var. Bu sebeple hastalanmıyoruz. Fakat toplumda aşılanmayanların oranı arttıkça, kızamık çok büyük bir salgın şeklinde ortaya çıkabilir." Aşı kararsızlarının aşının yabancı bir madde olduğunu düşündüğünü söyleyen Doç. Dr. Barut, "Geçtiğimiz yıllarda aşı karşıtları kongre yapacaktı. Derneğimizin baskıları ile bu engellendi" dedi.KIZAMIK özellikle çocukluk çağında çok sık görülen bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Vücut direncini düşürdüğü için hastalık zatürre, orta kulak iltihabı, menenjite kadar ilerleyebilir. Bu nedenle tüm dünyada yaygın olan ve ciddi riskleri olan bu hastalığa karşı, aşılama yapılması hayati önemdedir. Aşının yaygın olarak kullanılmasından sonra, hastalığın görülme sıklığında yüzde 95'lik bir azalma olmuştur.DÜNYANIN en önde gelen bulaşıcı virüslerden biri kızamıktır. Kızamık, çok sayıda çocuğun aynı anda hastalanmasına neden olabilir. Kızamık, özellikle bağışıklık sistemini çok fazla etkiler. Vücut direncini zorlar.KIZAMIK aşısı, çocukluk dönemi aşı takviminde KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) şeklinde, 12. ayda ve ilköğretim 1. sınıfta olmak üzere iki doz olarak uygulanmaktadır.