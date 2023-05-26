Besin alerjisine akıllı ilaç

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) ve Alerji ile Yaşam Derneği ortaklığıyla düzenlenen 'Besin Alerjisi Farkındalık Haftası'nda düzenlenen seminerlerlerde besin alerjisi masaya yatırıldı. Besin alerjileri, günümüzde giderek artan bir sağlık sorun haline gelmeye başladı. AİD, bu yıl da besin alerjisine dikkat çekmek için pek çok proje yaptı. 'Az Çok Fark Etmez Besin Alerjisi Affetmez' sloganı ile bestesi ve yorumu Dr. İskender Türsen'e ait olan bir şarkıyı hayata geçirdi. Besin alerjisi konusunda psikolog, alerji uzmanları ve aileler ile yeni araştırmalar ve tedavi yöntemleri paylaşıldı. AİD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dilşad Mungan "Az çok fark etmez, besin alerjisi affetmez" sloganının, aslında besin alerjisi olan çocuklar ve ebeveynlerin topluma bir haykırışı olduğunu söyleyerek, şöyle dedi: "Bu haykırış daha çok farkındalık sağlamak, daha çok anlaşılabilmek için. Kimi zaman paylaşımın, kimi zamansa ödüllendirmenin bir ifadesi olan besin ikramının, bu çocuklar için doğru olmadığını anlatabilmek için... Hazırladığımız bu şarkıyla ve seminer serisiyle onların sesi olmak istedik. Çünkü biliyoruz ki "Her besin ödül değildir, en iyi ödül farkındalıktır!"Besin alerjisi tedavisinde yeni yaklaşımlar konusuna dikkat çeken AİD Besin Alerjisi Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayşen Bingöl, "Akıllı ilaçlar artık besin alerjilerinin tedavisinde de kullanılıyor. Yurt dışında besin alerjisine bağlı alerjik şok (anafilaksi) tedavisi için adrenalin kalemi (otoenjektör) yerine nazal spreyler kullanılmaya başlandı. Yakın zamanda ülkemize de gelmesini bekliyoruz" dedi."Hiçbir zaman yarım diyet önermiyoruz. Bunun azı çoğu yok" diyen Prof. Dr Bingöl, hazır gıda tüketen ve alerjisi olan kişilere gıdalardaki etiketleri dikkatli okumalarını önerdi. Hastaları da gereksiz diyet yapmaktan da kaçınmaları konusunda uyardı. Prof. Dr. Bingöl, Türkiye'de bebek ve çocuklarda en sık süt, yumurta ve kuruyemiş alerjisine rastlandığını belirtti. Süt ve yumurtaya yönelik alerjinin çabuk iyileşme gösterdiğini ancak fıstık, fındık gibi kuruyemişler ve balık gibi gıdalara olan alerjinin çabuk iyileşmediğini söyledi.PROF. Dr. Bingöl, "Besin alerjisi olan bebekler için ebeveynlere ek gıda olarak önce sebze ve meyve, daha sonra ise tahıl öneriyoruz. Bebek ve çocukların tek tip yerine besin çeşitliliğine dikkat edilerek dengeli beslenmesi önemli. Küçük bebekler anne sütü sayesinde besinlerle erken tanışıyor. Anne sütü besin alerjisinde korunmada etkili. Anne sütü alırken düzenli olarak alerjik besinlerle erken karşılaşma iyileşmeyi hızlandırır" dedi.