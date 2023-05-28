Arı zehri kanserli hücreyi yok ediyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Selcen Çelik Uzuner ve ekibi, arı zehrinin kanser hücrelerinde etkisini araştırarak, kansere umut olması için çalışmalar yapıyor. Uzuner, "Arı zehrini kanser hücrelerine entegre ettiğimizde zehrin kanser hücrelerini öldürdüğünü fakat normal hücreleri öldürmediğini gördük. Normal hücreler kendini koruyor ve sağlıklı bir şekilde çoğalıyor. Ama kanser hücreleri bu korumayı sağlayamıyor. Biz bu mekanizmanın nasıl gerçekleştiğini, hangi genler, hangi proteinler bu işin içinde rol alıyor bunu anlamaya çalışacağız. Bu da kanser tedavisinde çok beklenen, istediğimiz birşeydir. Eski Mısır'da cilde yapılan ilk botokslarda arı zehrinin kullanıldığını biliyoruz. Dolayısıyla arı zehrinin estetik anlamda, hatta romatizmal hastalıklarda da kullanılabilirliği var" dedi. Proje "TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı" kapsamında da destek aldı.