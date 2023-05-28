‘Ben’deki tehlike

AnkaraÜniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bengü Nisa Akay, deri kanserinin erken dönemde tespiti ve insanları bu konuda bilgilendirmek için ücretsiz "ben" taramalarının başladığını açıkladı. Akay, Türk Dermatoloji Derneğiyle başlattıkları taramaların 7 bölgede, 17 il, 41 merkezde 30 Mayıs'a kadar ücretsiz lar yapılacağını belirtti. Hemen hemen herkeste bulunan "ben"lere dikkat çekti. Akay, "Benler 35 yaşa kadar çıkabiliyor. Benin belli bir kalınlığa erişip büyümesi, kanamaya başlaması tehlikeli bir aşama olduğunu gösteriyor. Çok benli olan kişilerde deri kanserine yatkınlık var. O nedenle bu kişileri belirli periyotlarda takip ediyoruz. Taramalar sayesinde de erken tanı koymayı hedefliyoruz. Deri kanserleri içinde en tehlikeli tür melanom. Erken tespit edilememesi ölümlere sebebiyet veriyor. Halk arasındaki 'bene dokunulmaz' inanışı doğru değil" dedi.