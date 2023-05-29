Tiryakilerin fıtık riski 3 kat daha fazla

İstanbul Cerrahi Hastanesi Beyin-Omurilik ve Sinir Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Bülent Arslan, sigaranın bel ve boyun fıtığına olan olumsuz etkisini anlattı. "Sigara dumanı ve içindeki kimyasallar ile nikotin akciğerler kadar omurgamıza da çok büyük zararlar verir" diyen Op. Dr. Bülent Arslan, şunlara dikkat çekti: "Sigara içen kişilerin içmeyenlere göre 3 kat daha fazla bel ve boyun fıtığı problemi yaşadığını görmekteyiz. Bel bölgesi, günlük hayatımızda gövdemizin hareketli olmasını sağlayan bir yapıdır. Belimizde 5 adet omur ve bunların arasında kıkırdak yastıkçıklar (disk) bulunur. Bel omurlarının yük taşıma, hareketlerimize katkı sağlama, omurilik ve sinir köklerine koruyuculuk gibi görevleri vardır. Bu bölgeden kaynaklanan sinirler, bacakların kas kontrolünü, duyusunu, idrar, gaita ve cinsel fonksiyonların kontrolünü sağlar."Sigara omurlar arasındaki diskin kan dolaşımını azalttığından fıtıklaşmaya neden olabileceğini söyleyen Op. Dr. Bülent Arslan, şöyle dedi: "Sigara içimi çok sayıda patolojik durumla ilişkilidir. Deneysel kanıtlar, sigaranın omurlar arasındaki diskin bozulması ile ilişkilendirir. Özellikle, nikotinin disk hücrelerinin hem çoğalma hızını hem de glikozaminoglikan sentezini düşürdüğü gösterilmiştir. Ayrıca sigara içimi, diski çevreleyen damar ağının daralmasına neden olarak, kan damarlarından diske besin ve yenilenmeyi sağlayan maddelerin gelmesini azaltır. Hem diskteki nikotin mevcudiyetinin hem de azaltılmış çözünen değişiminin tütün içimine bağlı disk dejenerasyonundan (bozulma) sorumlu olduğu varsayılmıştır. Disk için gerekli beslenmeyi fizyolojik koşullarda elde edilen değerin yüzde 65'ine kadar azalttığı gösterilmiştir. Öte yandan sigaranın sebep olduğu öksürük bu bölgede basınç artışına neden olarak da yol açabilir."SONUÇ olarak tüm klinik araştırmaların diskin yetersiz beslenmesinden sigara içmenin sorumlu olduğunu gösterdiğinin altını çizen Op. Dr. Bülent Arslan, "Sigara kullanımından disk dejenerasyonunu artırmaması için uzak durulmalıdır. Sigarayı bırakmanın bozulan diskin yenilenmesi üzerindeki etkinliği de araştırıldı ve diskin sağlığı üzerinde sınırlı bir faydası olduğu gösterildi. Bu nedenle özellikle bel ve boyun fıtığı olanların sigaradan uzak durmasını tavsiye ediyoruz" dedi.SİGARA ile bel ağrısı arasında da ilişki bulunduğuna dikkat çeken Op. Dr. Bülent Arslan, şunları söyledi: "Bel ağrısı şikayetleri, diskin bozulması ile güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Bu bozulma süreci, diskin beslenmesindeki dengenin bozulması sonucu olur. Hayvan modelleri üzerinde yapılan deneyler, sigaranın disk dejenerasyonu üzerinde nasıl zararlı bir etki uyguladığını göstermiştir. Deneysel araştırmalar, tütün dumanının önemli bir bileşeni olan nikotinin hücre yenilenmesini doza bağlı bir şekilde azalttığını göstermiştir. Ayrıca sigara içmek kanda oksijen taşınmasına engel olup damarların çapını ve kan akışını azalttığından aterom, besinlerin diske damarlar yoluyla taşınmasını azaltır, oksijen taşınmasını engeller. Bir hayvan modeli üzerinde yapılan deneysel çalışma, sigara içiminin diski çevreleyen kılcal damarları önemli ölçüde daralttığı ve diskte oksijen ve glikoz seviyelerinde belirgin bir azalmanın meydana geldiğini göstermiştir."