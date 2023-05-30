Yüksek oranda nikotin içerikli olan sigara, bağımlılık etkisi yaratan zararlı maddeler arasında yer alır. İçerisindeki zehirli, kanserojen ve toksik madde sayısı 4 bin 800'ü aşan sigara, insan vücudu ve sağlığı için oldukça zararlı olan ciddi rahatsızlıklara sebep olabilir. Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de binlerce insanın sağlığını olumsuz bir şekilde etkiler. Küçük yaş gruplarındaki bireylerden, yetişkin bireylere kadar herkeste, büyük sağlık sorunlarına sebep olan bir bağımlılık yaratabilir.

Sigarayı bırakmak için, bireylerin izlemesi gereken çeşitli yollar vardır. Başlangıçta psikolojik bir kararlılık gerektiren sigara bırakma sürecinde tercih edebileceğiniz birbirinden farklı yöntemler vardır. Kendi karakterinize ve arzunuza uygun bir plan oluşturarak sigara bağımlılığından ve zararlarından kurtulabilirsiniz. Sigara bırakma yöntemleri sayesinde vücudunuzu eski sağlığına kavuşturabilirsiniz.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk "3 ana başlıkta sigarayı bırakma günü" başlığı altında yapılacakları sıraladı:

"1. Tütün, başta akciğer ve kalp olmak üzere tüm organlara zarar verir. Sadece tek örnek; Uzun süre günde 1 paket sigara içen 100 kişiden 15'i, 2 paket içen 100 kişiden 20'si, 3 paketten daha fazla içen 100 kişiden 25'i akciğer kanseri oluyor.

"Başlamayın, başladıysanız hemen bırakın"

2. Dünyada 3.5 milyon hektar verimli arazi tütün ekimine ayrılıyor, her yıl 200 bin hektar orman yok oluyor. Sağlıklı gıda ve suya olan ihtiyaç giderek artıyor.

"Dünyanın Tütüne değil yiyeceğe ihtiyacı var"

3. Ülkemiz en fazla tütün kullanımında Avrupa ikincisi (1.Bulgaristan, 3. Sırbistan). Gençlerimiz tütün ürünlerine giderek daha erken yaşta başlıyor. Bunun için zararsız olarak gösterilen e-sigara, ısıtılmış tütün ürünleri kullanılıyor. Bu büyük tehlikeye "DUR" demeliyiz."

Uzmanlardan yardım alarak destekleneceğiniz bir sürece başlayabilirsiniz. Süreç içerisinde yer alan çeşitli yöntemlere uyarak sigarayı tamamen bırakabilir, hayat kalitenizde gözle görülen bir değişim yaşayabilirsiniz.