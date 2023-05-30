İzsiz ameliyat dönemi

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD ) Yönetim Kurulu Saymanı ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gazi Yıldırım, kadın hastalıklarında yapılan cerrahi işlemlerde artık doğal açıklık cerrahilerinin uygulandığını söyledi. Bu ameliyatlara NOS (Natural Orifice Surgery ) denildiğini de söyleyen Prof. Dr. Yıldırım, "Eskiden 'büyük cerrah büyük açar' konsepti vardı. Ben bu akımı da gördüm. O artık yıkıldı. Endoskopik, laparoskopik ameliyatlar derken şimdi de doğal açıklık cerrahileri dönemi başladı" dedi.Prof. Dr. Yıldırım, laparoskopide karından iki delik açılıp, robottan da destek alınarak yapılan ameliyatlar olduğunu kaydederek "Yine de hastanede yatış süreci ne kadar kısalırsa kısalsın daha uzun oluyor. Büyük ameliyatlarda ise hastanede yatış süresi 5 güne kadar uzayabiliyordu. Her ne kadar laparoskopide çok büyük dikiş olmasa da iz kalıyordu" dedi. Doğal açıklık cerrahilerinde (NOS) hastane yatış süresinin tamamen ortadan kalktığını belirten Prof. Dr. Yıldırım, "Kadınların büyük bir bölümü çalışıyor. İş gücüne katkı sağlıyor. Ameliyattan sonra da işine dönmek istiyor. İzsiz cerrahilerde hastaneye sabah yatıyorsunuz, akşam taburcu oluyorsunuz. Yani 24 saatten daha az hastanede kalış süresi" dedi.PROF. Dr. Yıldırım, "Doğal açıklıklar kullanılarak yapılıyor artık bu tür operasyonlar. Önce biz göbek deliğinden başlamıştık. Tek kesi yapılarak bütün aletleri göbek deliğinden kullanarak yapıyorduk operasyonları. Ama orada da kesi oluyordu. İstisnai ameliyatlar için yine kullanıyoruz ama onun dışında bütün ameliyatları NOS cerrahisi ile yapabiliyoruz" dedi.PROFDr. Yıldırım, özel bir grup kadın hastanın vücudunda hiç kesi izi kalmasını istemediğini belirterek "Bunlar mankenlik yapan, foto model olan hastalarımız. Vücudunda kesi olsun istemiyor. Bu operasyonla da vücudunda, hiç kesi olmadığı için izsiz bir şekilde operasyon gerçekleşiyor. Bu nedenle de buna 'izsiz cerrahi' deniyor" dedi.PROFDr. Yıldırım, NOS cerrahisinin hangi operasyonlarda kullanıldığını ise şöyle açıkladı: "Rahim alma, rahim sarkması, miyom, dış gebelik, yumurtalık ve tüplerle ilgili hastalıklarda, kistlerde , urlarda NOS cerrahisi yapılabiliyor. Bu operasyonlar birkaç yıl içerisinde büyük ivme kazandı. Bu alanda son teknolojik cihazlar ve ameliyat malzemeleri gelişti" dedi.KADIN hastalıkları ve doğum asistanlarının NOS cerrahisine ilgisinin büyük olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yıldırım, "Derneğimizin kongresinde de yeni uzman doktorlarımız ve asistanlarımızın NOS cerrahisine ilgisi büyüktü. Tüm salonlarımızda NOS cerrahisi ile ilgili yapılan sunumlar ilgiyle izlendi" dedi.