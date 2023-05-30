Kronik yaralar bu klinikte tedavi ediliyor

HER ŞEY MEVCUT:

Anjiyodan görüntüleme imkanlarına, hiperbarik oksijen merkezine, cihaz ve tıbbi ekipmana kadar her şeyimiz mevcut. 10-15 branşla ortak çalışıyoruz. Tedaviyi bu kadar çok yönlü yapan ender merkezden biriyiz. 18 hasta, 6 yoğun bakım yatağımız ve kendine ait 2 ameliyathanemiz var. Tüm hizmetler tek çatı altında gerçekleştiriliyor. Kronik yaraların tedavisinde süreç uzun oluyor ama kişiyi en kısa zamanda eve gidebilecek seviyede iyileştirmeyi ve kendi kendine yarasıyla ilgilenmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Hasta kendi üzerine düşenleri yapmazsa, temizliğine, beslenmesine, kan şekerine dikkat etmezse, ayağını vuran ayakkabılar giymeye devam ederse, tırnaklarını düzgün kesmezse tedavinin de maalesef bir anlamı kalmıyor.

ÜÇÜ YAYGIN:

Kronik yara altında başlıca yatalak hastalarda gördüğümüz basınç yaralanması, toplardamar yetmezliği nedeniyle oluşan venöz bacak ülseri ve şeker hastalığına bağlı diyabetik ayak hastaları var. Venöz bacak ülserinde altta yatan sebep düzeldiğinde yaraları iyileştirebiliyoruz. Basınç yaralanması olanlarda enfekte olmalarını engelleyici tedaviler uyguluyoruz, yaralarını tedavi etmeye çalışıyoruz.

KAYIBA NEDEN OLUYOR:

Diyabetik ayağın tedavisi ise oldukça karmaşık, çünkü diyabetin bütün organ sistemleri üzerinde olumsuz etkisi var. Yaralanma dediğimiz olaylardan sonra en çok uzuv kaybına neden olan hastalık şeker hastalığı. Klinik olarak diyabete bağlı uzuv kayıplarını engellemeye çalışıyoruz.

BURADA ŞİFA BULDU

Hastanede tedavi gören hasta İlhami Bostan: Ramazan ayında Umre'ye gitmiştim. Gittikten iki gün sonra ayağımın üstünde bir ödem oluştu. Mekke'de bir hastaneye gittim ve enfeksiyon olduğunu söylediler. Ameliyat sonucunda ayağımda ciddi bir enfeksiyon oluştu ve orada tedavisinin mümkün olmadığını belirttiler. Ertesi gün Türkiye'ye dönüp Etlik Şehir hastanesi'ne geldik. Burada da uzmanlarımız hemen teşhisi koydu. Doktorundan hemşiresine herkese çok teşekkür ediyorum. Ayağım eski haline döndü.