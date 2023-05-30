Ultrason Kağıdında NT Terimi Ne Anlama Gelir?

Ultrasonun gelişimine bağlı olarak daha önce testleri ya da ölçümleri yapılmayan hastalıklar bile anne karnında belirlenebilmektedir artık. Hatta bu sektördeki ilerlemeler ile tek bir hastalığı ifade eden ölçüm değerleri bile zaman içinde birden fazla hastalık hakkında bilgi verecek şekilde geliştirilmiştir. İşte bu ölçümlerin ve tüm yapılan testlerin ultrason kağıdında bazı terimler ile karşılığı bulunmaktadır. Bunlardan en önemlilerinden biri de ultrason kağıdında karşınıza çıkan NT terimidir. Peki, birçok hastalık hakkında bilgi veren bu NT terimi nedir? Gebeliğin kaçınca haftasından itibaren detaylı bilgiler vermektedir? Bu soruların cevaplarına yazımızın detaylarında ulaşabilirsiniz.

Ultrason Kağıdındaki Nt Terimi Ve Anlamı Nedir?

Ultrason kağıdında karşınıza çıkan NT terimi 'ense saydamlığı kalınlığı' ya da 'ense pilisi kalınlığı' olarak da karşınıza çıkabilmektedir. Gebeliğin ilk 3 ayında anne karnındaki bebeğin boynunun arkasında biriken cilt altı sıvısının ultrason kontrolünde görünmesine verilen isimdir.

Bebeğin down sendromlu olup olmadığının belirlenmesi için kullanılan ölçümlerden biridir. Özellikle ultrasonografi cihazlarının gelişimi ile sadece down sendromu değil birçok kromozom anormalliklerin de belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Doğuştan gelen kalp rahatsızlıkları ya da genetik hastalıkların erken teşhis edilmesi de ense pilisi kalınlığının ölçülmesi ile alakalıdır.