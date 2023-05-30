Ultrason Kağıdında Yazan LMP Terimi Ne Demek? LMP Terimi Ne Anlama Gelir?

Hamilelik, tüm süreç boyunca size yeni şeyler öğreten hatta hayatınızı her anlamda değiştiren bir serüvendir. Çoğu kadının sandığının aksine gebelik hesaplamaları yapılırken anne adayının gebelik testi yaptığı ya da bebeğin anne karnındaki gelişiminin takip edildiği tarih başlangıç olarak kabul edilmez. Aslında, bu hesaplamalar anne adayının adet döngüsü ile birebir ilişkilidir ve bazen bu durum kadınlar için anlaşılmaz hale gelebilir. Adet döngüsünün ultrason kağıdında görünmesi bazı terimler ile ifade edilir ve bu terimlerden biri de LMP terimidir. Peki, her anne adayının ultrason kağıdında karşılaştığı LMP terimi ne anlama gelir? Yazımızın devamında size hem LMP teriminin anlamını hem de adet döngüsünün gebelik ile ilgili hesaplamalarını detaylı olarak açıkladık. İşte LMP teriminin anlamı.

LMP Teriminin Anlamı Nedir?

Ultrason kağıdında gebelik ile ilgili birçok bilgi bulunur ve gebeliğin tahmini zamanının hesaplanması ile ilgili de bilgiler de bu terimlerdendir. Özellikle gebelik tarihinin tahmini olarak belirlenmesi de son görülen adet döngüsü tarihi ile alakalıdır. Anne adayının adet gördüğü son tarih ve adet süresi de bu bilgiler içinde yer almaktadır. İşte, ultrason kağıdında karşınıza çıkan LMP terimi de tam olarak size bu bilgileri vermektedir.

LMP terimi son adet gördüğünüz zamanın ilk günü olarak ifade edilir. Aynı zamanda hamile kalınan tarih yani hamileliğin başlangıcı olarak da kabul edilmektedir. Burada yanlış anlaşılmaması gereken nokta bu tarih yumurtanın döllendiği tarih olarak gösterilmemektedir, yumurtanın olgunlaştığı tarih olarak ifade edilmektedir. Yani LMP terimi anne adayının son adet tarihinin ilk günü, yumurtaların olgunlaştığı gün anlamına gelen bir terimdir.