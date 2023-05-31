MS hastalarına immünoterapi

Uluslararası Multipl Skleroz (MS) Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl mayıs ayının son çarşamba günü Dünya MS Günü olarak ilan ediliyor. Bu hastalığa karşı farkındalık oluşturmak için uzmanlar çeşitli uyarılarda bulunuyor. Özel Göztepe Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Özlem Şahin de hastalığın çok sinsi ilerleyen bir hastalık olduğunu belirterek, uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Şahin, hastalığın çok farklı şekilde belirti gösterdiğine dikkat çekerek "MS hastalarında en yaygın şikayet sürekli yorgunluktur. Kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha fazla görülen MS semptomlarını stres şiddetlendirir. Bu nedenle MS hastaları stresten uzak durmalıdır" dedi.Uzm. Dr. Şahin, MS hastalığı hakkında şu bilgileri verdi: "MS hastalığı, merkezi sinir sistemi olan beyin ve omurilikteki sinir hücrelerinin hasarı nedeniyle ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Bu hasar, sinirlerin iletkenliğini bozar ve vücudun farklı bölgelerindeki fonksiyonları etkiler. MS hastalığının nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı risk faktörleri bulunmaktadır. " Uzm. Dr. Şahin, MS'in, genetik yatkınlıkla ilişkilendirilebileceğini söyleyerek "Aile bireylerinde MS olan kişilerde, hastalığa yakalanma riski daha yüksektir. Genellikle 20-40 yaş aralığında ortaya çıkar, ancak her yaşta görülebilir. Kadınlarda erkeklere göre yaklaşık 2-3 kat daha sık görülür. Sigara içmek, MS riskini artırabilir. Vitamin D eksikliği de riski artırabilir. Bazı enfeksiyonlar da hastalığa neden olabilir" dedi.UZM. Dr. Şahin, MS'in (multipl skleroz) tedavisi konusunda da şunları söyledi: "Tanısı, hastanın semptomları, nörolojik muayenesi, MRG ve beyin omurilik sıvısı (BOS) testi gibi çeşitli testlerin bir kombinasyonuna dayanır. MS tanısı koymak için, doktorlar hastanın geçmişini, semptomlarını ve nörolojik muayenesini değerlendirirler. Nörolojik muayene genellikle refleks testleri, duyu testleri ve kas gücü ve koordinasyonu testleri içerir."MS'İNbelirtilerinin, beynin hangi bölgesinde hasar olduğuna ve hasarın şiddetine bağlı olarak değişebileceğini belirten Uzm. Dr. Şahin, şu bilgileri verdi: "Görmede bulanıklaşma, yürüme veya denge sorunları, kollarda ve bacaklarda güçsüzlük, hissizlik veya karıncalanma hissi olabilir. MS hastalarında yaygın bir yorgunluk şikayeti vardır. Konuşma güçlüğü, telaffuz sorunları veya konuşmayı anlamakta zorluk çekme gibi sorunlar da görülebilmektedir. Ellerde, kollarda veya bacaklarda titreme olabilir. Cinsel isteksizlik, cinsel fonksiyon bozuklukları da olabilir."MStedavisi alanında sürekli araştırma ve geliştirmeler yapıldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Şahin "Ancak, son zamanlarda MS tedavisi alanında en önemli gelişmelerden biri, immünoterapi olarak bilinen yani bağışıklık tedavisi yönteminin geliştirilmesidir" dedi.UZMDr. Şahin, MS hastalarının dikkat etmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı:İlaçları düzenli olarak almak.Sağlıklı beslenmek. MS hastaları, taze sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar içeren bir diyet benimsemelidir.Egzersiz yapmak. Düzenli egzersiz, MS hastalarının kas gücünü, esnekliğini ve denge becerilerini artırabilir. Egzersiz ayrıca enerji seviyelerini artırarak yorgunluğu azaltabilir.Stresi yönetmek. Stres, MS semptomlarının şiddetlenmesine neden olabilir. Bu nedenle, MS hastaları stresi yönetmek için yoga, meditasyon veya diğer stres azaltma tekniklerini kullanabilirler.Enfeksiyonlardan korunmak. MS hastaları, enfeksiyonlara karşı daha hassastır. Bu nedenle, ellerini sık sık yıkamalı, kalabalık yerlerde maske takmalı ve grip veya diğer enfeksiyonlara yakalandıklarında hemen doktorlarına danışmalıdırlar.