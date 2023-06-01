Sigaradan kurtulanlara ‘başarı belgesi’

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Sigara Bırakma Birimi, Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, birimin kontrolünde sigarayı bırakan 15 kişiye 'başarı belgesi' verildi. Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Volkan Harput, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Sapmaz, Dekan Yrd. Prof. Dr. Tayyibe Saler, Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr. Nurşah Keskin, Uzm. Dr. Çiğdem Erhan, Uzm. Dr. Kübra İrday, Dr. Abdullah İpek, başhekim yardımcıları, hastane yöneticileri, doktorlar, hemşireler, farklı birimlerden çalışanlar, öğrenciler ve sigara bırakanlar ile aileleri katıldı.

TÜTÜN DEĞİL GIDA YETİŞTİRİN

Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği "Tütün değil, gıda yetiştir" ve "Tütüne değil gıdaya ihtiyacımız var" temasıyla hazırlanan etkinliğin açılışında Konuşan Göğüs Hastalıkları Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Özlem Erçen Diken bir sunum yaptı. Doç. Dr. Özlem Erçen Diken sunumunda, sigara bırakmaya yönelik çalışmalarının yanı sıra konuyla ilgili toplumsal farkındalık yaratma amacıyla faaliyetler yürüttüklerini belirtti. Tarım alanlarında tütün üretimine dikkat çeken Doç. Dr. Özlem Erçen Diken, Dünya Sağlık Örgütünün çiftçiyi gıda ürünlerine yöneltmek için çaba gösterdiğini, kendilerinin de bu konuda bilgilendirme yaptıklarını ifade etti.

YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ OLDUK

Sunumunda sigaranın zararlarıyla ilgili bilgi de veren Doç. Dr. Özlem Erçen Diken "Tütün dumanında binlerce zararlı kimyasal madde var. Sigara kullanımı, başta akciğer olmak üzere tüm organlarda zararlı etkiler göstermektedir. Akciğer kanserinin bilinen en büyük risk faktörü sigaradır. Ayrıca KOAH, kalp hatalıkları ve inmede de önde gelen risk faktörlerinden biridir" dedi.

YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİZ

Törende Sigara Bırakma Birimi Sorumlu Hemşiresi Sibel Baysal ise birimde yürüttükleri çalışmalar ve işleyiş hakkında bilgi verdi. Ardından törene katılan hastane yöneticileri, sigarayı bırakan 15 kişiye başarı belgesi verdi. Belgelerini alırken düşüncelerini aktaran eski sigara tiryakileri, "İyi ki bırakmışız, yeniden doğmuş gibi olduk" mesajını verdi.