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Giriş Tarihi: 3.6.2023

Kan testiyle üç kanserden ikisi tespit edilebiliyor

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Kan testiyle üç kanserden ikisi tespit edilebiliyor
İngiltere'de araştırmacılar, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından uygulanan bir kan testinin, 50'den fazla kanser tipinin tespiti için umut vaat ettiğini söyledi.
İngiltere ve Galler'deki aile hekimlerine bazı şüpheli belirtilerle başvuran 5 bin kişi üzerinde yapılan testler kanserin üçte ikisini doğru bir şekilde tespit etti. Test, kanser tespiti yapılan vakaların yüzde 85'inde hastalığın asıl yerini de saptadı. "Galleri" ismindeki test, farklı kanser türlerinden sızan genetik kodun parçalarındaki belirgin değişiklikleri arıyor. Testle birlikte tedavi edilebilir kanser türlerinin erken teşhisi hayat kurtarabilir. Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar, testin hâlâ "geliştirilmeye açık" olduğunu belirtiyor. Araştırmada kan testi pozitif çıkan hastaların yüzde 75'inde; kan testi negatif olan hastaların yüzde 2.5'inde kanser tespit edildi.
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Kan testiyle üç kanserden ikisi tespit edilebiliyor
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