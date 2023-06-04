Bu kanserin aşısı var

Papilloma Virüsü denilen HPV'nin birden fazla kansere yol açabilen çok yaygın bir virüs olduğunu belirten İstanbul Cerrahi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rabia Güneş, aşının çocuklarda uygulanmasıyla ileriki yaşlarda oluşacak risklerin ortadan kalkabileceğini söyledi. Uzm. Dr. Rabia Güneş, HPV virüsü aşısı ile ilgili bilgiler verdi.Dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türlerinin başında rahim ağızı kanseri geldiğini belirten Uzm. Dr. Güneş, şöyle dedi: "HPV virüsü, kadınlarda serviks kanseri dediğimiz rahim ağzı kanserinin en sık sebebidir. Rahim ağzı kanseri dünyada kadınlar arasında en sık görülen ve en sık ölüme sebep olan meme kanserinden sonra ikinci kanser türüdür." Bu aşının Avrupa ülkelerinde rutin olarak uygulandığını ancak ülkemizde birçok kişinin haberdar bile olmadığını söyleyen Dr. Güneş, "Bir kanserin aşısının olması aslında büyük şans. Ülkemizde daha çok kadın doğum uzmanları bu aşıyı uygulamakta ancak biz bu aşının çocukluk çağında yapılmasını önermekteyiz. Çünkü erken yaşta yapılan aşının etkinliğinin daha yüksek olduğu bilinmekte ve geç kalınan her zaman dilimi içinde temasın gerçekleşme durumu vardır. Dolayısı ile aşı olana kadar iş işten geçmiş olabilmektedir" dedi.HPV'NİN cinsel yolla bulaştığına dikkat çeken Uzm. Dr. Güneş, şunları söyledi: "HPV aşısı, aşı öncesi bulaşan tiplere karşı koruyucu değildir. HPV aşısı tedavi edici bir aşı değildir. Cinsel hayatı başlamamış ya da HPV virüsüne hiç sahip olmayan bir kadına yapılan HPV aşısı yüzde yüze yakın koruma sağlar. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de HPV taşıyıcılığı erkeklerde yüksek oranlardadır. Yani hiç cinsel teması olmayan bir kadın evlendiği erkek taşıyıcı ise direkt temas etmiş olmaktadır. Aşı yüzde 75'e kadar koruma sağlamaktadır."HPV'NİN yaygın görülen, uzun süre belirti göstermeyen, oldukça bulaşıcı bir DNA virüsü olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Güneş, "Cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyonlardandır. Bilinen 200 civarında tipi mevcuttur. Ancak yaklaşık 20 farklı türü genital enfeksiyonlara neden olmaktadır. HPV'nin kanser yapan (yüksek riskli) ve siğil yapan (düşük riskli) tipleri mevcuttur. Yüksek riskli HPV tiplerinin kadınlarda başta rahim ağzı olmak üzere, vulva, vajina, boğaz kısmı ve anüs bölgelerinde; erkeklerde ise anüs ve penis bölgeleri ile yine boğaz bölgelerinde kanserlere neden olduğu görülmüştür" dedi.DÜNYA çapındaki tüm uzmanların 11-14 yaşındaki çocukların aşılanmasının önemi konusunda fikir birliğine ulaştığını söyleyen Uzm. Dr. Güneş şöyle dedi: "Her yıl binlerce kadın rahim ağzı kanserinden hayatını kaybediyor. Yaklaşık 15-20 yıl öncesine kadar bu virüsten korunma şansı yoktu. Oysa yapılan çalışmalar sonunda geliştirilen aşılarla HPV enfeksiyonunun, dolayısıyla rahim ağzı kanserinin büyük oranda önlenebildiği saptanmıştır. Bu nedenle tüm dünyada HPV aşısının hem kız hem de erkek çocuklara yapılması önerilmektedir."