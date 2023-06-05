Çağın kabusu: Hipertansiyon

Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Onur Erdoğan, hipertansiyon hastalarını tuz tüketmemeleri, kilolarından kurtulmaları ve sakin bir yaşam sürmeleri için uyardı.Uzm. Dr. Onur Erdoğan "Uygun şartlarda ve ortamda tekrarlayan ölçümlerde kan basıncının 140/90 mmHg'nın üzerinde olması hipertansiyon olarak tanımlanır" diyerek, şunları söyledi: "Normal kan basıncı 120- 129/80-84 mmHg olarak belirtilmiştir. Yüksek normal kan basıncı 130-139/ 84-89 mmHg olarak belirtilmiştir. Evre-1 hipertansiyonda 140-159/90-99 mmHg olarak belirtilmiştir. Evre -2 hipertansiyonda 160-179/100-109 mmHg olarak belirtilmiştir. Evre-3 hipertansiyonda ise 180/110 mmHg değerine eşit veya daha yüksek olması olarak belirtilmiştir."Uzm. Dr. Onur Erdoğan, kan basıncının ölçümünde, onaylı manuel ya da otomatik tansiyon cihazları kullanılması gerektiğini belirterek "Bunların periyodik olarak kalibrasyonları yapılmalıdır. Ölçüm öncesindeki 30 dakikalık süre içinde hastanın sigara, çay veya kahve içmemiş, tercihen yemek yememiş olması gerekir. Ölçüm sakin bir ortamda oturur pozisyonda 3-5 dakika bekleme sonrası 12-13 cm genişliğinde ve 35 cm uzunluğunda bir manşon ile yapılmalı, çok kilolu (kol çevresi > 32 mm) ve zayıf kişilerde manşon uzunluğu değiştirilmelidir" dedi.Uzm. Dr. Erdoğan, hipertansiyonun belirtileriyle ilgili şunları söyledi: "Çoğu insanda hipertansiyon belirti vermez. Bu nedenle periyodik tansiyon kontrolü önemlidir. Ancak özellikle çok yüksek tansiyon durumunda baş ağrısı, baş dönmesi, görme problemleri, nefes darlığı olabilir. Tansiyonun düzenli olarak kontrol edilmesi hipertansiyonun erken tanısında ve tedavisinde kritik önem taşır."Uzm. Dr. Erdoğan, hipertansiyonun nedenlerini ise şöyle sıraladı:"Hipertansiyon hastalarının yüzde 80-90'nında altta yatan neden bilinmemektedir. Aşırı tuz tüketimi, sigara, obezite, alkol tüketimi, sedanter yaşam, yani fiziksel aktivitenin hiç olmadığı ya da düzensiz olduğu bir yaşam tarzı. Genç yaşta başlayan ya da çoklu ilaç tedavisine dirençli hipertansiyonda altta yatan neden araştırılmalıdır. Endokrin nedenler arasında ise böbrek yetersizliği, uyku apnesi yer alıyor."Uzm. Dr. Erdoğan, hipertansiyonu olan hastalara da şu önerilerde bulundu:Düşük tuz tüketiminin 5 gramın altına indirilmesiKilo kontrolüSigaranın kesilmesiDüzenli fiziksel egzersizAkdeniz tipi diyetAlkol tüketiminin kısıtlanmasıHekimin önerdiği ilacın düzenli kullanılmasıUzm.Dr. Erdoğan, hipertansiyonun ciddi bir sağlık sorunu olduğunun altını çizerek, "Tedavi edilmediğinde kalp damar hastalıkları, inme, böbrek yetersizliği gibi önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Hipertansiyonun farkındalığını arttırmak gerekir. Bu nedenle hastalarımızı hipertansiyonun önemi ve kontrol edilebilir bir hastalık olduğu konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.